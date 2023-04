Ángel Armando Castellanos

Jueves 20 Abril 2023 09:35

Fernando Alonso es ídolo dentro y fuera de la pista. Ha tenido gestos especiales con otros pilotos como Yuki Tsunoda, a quien asombró el año pasado.

El japonés de AlphaTauri admitió que desde que corría en categorías inferiores su sueño era que el español le cambiara su casco, pero que no se animaba a pedírselo.

Antes de que él lo hiciera, El Nano le hizo la propuesta y eso lo dejó sin aliento, porque no creía que fuera tan amable con alguien que recién arrancaba compitiendo en la clase real del automovilismo.

"Es muy amable, un gran chico. Intercambiamos nuestros cascos, algo que yo deseaba incluso desde antes de convertirme en piloto de F1. Pero estaba demasiado nervioso para pedírselo (a Fernando), así que nunca se lo dije.

"Pero el año pasado (2022), sobre el GP de España de F1, fue él el que me lo pidió. Me explotó la cabeza. Estaba súper feliz, intenté no hacer el ridículo delante suyo, pero mi corazón estaba exaltado. Lo primero que hice fue llamar a mi padre", contó en el podcast Beyond The Grid.

Sorprendido

Su idea del asturiano es que se trataba de un conductor que actuaba como alguien fuera de este mundo. Su sencillez lo dejó sin palabras.

"Tenía una imagen distinta de Alonso antes de conocerle. Esperaba que fuese como una leyenda y no tan cercano como realmente es.

"Mi coche está un poco lejos para poder luchar con él, que es lo que me gustaría poder hacer ahora mismo. Aún no me creo que corra con él, es increíble. Nunca lo hubiera esperado", agregó.