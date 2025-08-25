Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe
Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe
Si hay un piloto que necesitaba un descanso veraniego, ese es Lewis Hamilton.
El siete veces campeón mundial vivió en Hungría uno de los momentos más duros de su carrera, mostrando un evidente estado de agotamiento frente a las cámaras. Ahora, el británico se dispone a aprovechar al máximo esta pausa para recargar energías.
Luego del resultado obtenido el pasado sábado en Hungría, en el que Hamilton no logró superar la sesión Q2, éste se mostró visiblemente abatido.
“Siempre es culpa mía. Me siento totalmente inútil, mientras que el equipo no presenta ningún problema; se nota que el coche tiene capacidad para liderar desde la pole position”, explicó el desconsolado piloto. Incluso llegó a sugerir que el equipo debería considerar renovarse con otro conductor, una declaración que causó gran revuelo en el paddock. También insinuó que existen otros factores en juego tras bastidores.
Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025
Hamilton y Roscoe
Tras un primer semestre mentalmente agotador con el equipo Maranello, lo cierto es que el siete veces campeón ya necesitaba recargar las pilas.
Parece que finalmente ha encontrado el merecido descanso, disfrutando de momentos de ocio junto a su fiel compañero de cuatro patas: Roscoe.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe
- hace 6 minutos
Mercedes se enfrenta a casos CONTRADICTORIOS de Antonelli y Russell
- hace 26 minutos
El gran PROBLEMA que puede tener Antonelli dentro de Mercedes
- hace 40 minutos
F1 Hoy: Alonso nombra a su sucesor; Los detalles del contrato de Checo en Cadillac
- 3 hours ago
¿Regañado? La estrella de Ferrari se RETRACTA de las polémicas críticas al equipo
- Hoy 07:06
¡PREOCUPANTE! La F1 habla sobre los problemas de Hamilton en Ferrari
- Hoy 07:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto