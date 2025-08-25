Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe

Si hay un piloto que necesitaba un descanso veraniego, ese es Lewis Hamilton.

El siete veces campeón mundial vivió en Hungría uno de los momentos más duros de su carrera, mostrando un evidente estado de agotamiento frente a las cámaras. Ahora, el británico se dispone a aprovechar al máximo esta pausa para recargar energías.

Luego del resultado obtenido el pasado sábado en Hungría, en el que Hamilton no logró superar la sesión Q2, éste se mostró visiblemente abatido.

“Siempre es culpa mía. Me siento totalmente inútil, mientras que el equipo no presenta ningún problema; se nota que el coche tiene capacidad para liderar desde la pole position”, explicó el desconsolado piloto. Incluso llegó a sugerir que el equipo debería considerar renovarse con otro conductor, una declaración que causó gran revuelo en el paddock. También insinuó que existen otros factores en juego tras bastidores.

Hamilton y Roscoe

Tras un primer semestre mentalmente agotador con el equipo Maranello, lo cierto es que el siete veces campeón ya necesitaba recargar las pilas.

Parece que finalmente ha encontrado el merecido descanso, disfrutando de momentos de ocio junto a su fiel compañero de cuatro patas: Roscoe.

Lewis & Roscoe summer break update! 🫶🏽🥹 pic.twitter.com/x6ms63UqHA — deni (@fiagirly) August 11, 2025

