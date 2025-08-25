close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe

Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe

Brian Van Hinthum
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Si hay un piloto que necesitaba un descanso veraniego, ese es Lewis Hamilton.

El siete veces campeón mundial vivió en Hungría uno de los momentos más duros de su carrera, mostrando un evidente estado de agotamiento frente a las cámaras. Ahora, el británico se dispone a aprovechar al máximo esta pausa para recargar energías.

Luego del resultado obtenido el pasado sábado en Hungría, en el que Hamilton no logró superar la sesión Q2, éste se mostró visiblemente abatido.

“Siempre es culpa mía. Me siento totalmente inútil, mientras que el equipo no presenta ningún problema; se nota que el coche tiene capacidad para liderar desde la pole position”, explicó el desconsolado piloto. Incluso llegó a sugerir que el equipo debería considerar renovarse con otro conductor, una declaración que causó gran revuelo en el paddock. También insinuó que existen otros factores en juego tras bastidores.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

Hamilton y Roscoe

Tras un primer semestre mentalmente agotador con el equipo Maranello, lo cierto es que el siete veces campeón ya necesitaba recargar las pilas.

Parece que finalmente ha encontrado el merecido descanso, disfrutando de momentos de ocio junto a su fiel compañero de cuatro patas: Roscoe.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1460 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe
Ferrari

Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe

  • hace 6 minutos
Mercedes se enfrenta a casos CONTRADICTORIOS de Antonelli y Russell
Mercedes

Mercedes se enfrenta a casos CONTRADICTORIOS de Antonelli y Russell

  • hace 26 minutos
El gran PROBLEMA que puede tener Antonelli dentro de Mercedes
Mercedes

El gran PROBLEMA que puede tener Antonelli dentro de Mercedes

  • hace 40 minutos
F1 Hoy: Alonso nombra a su sucesor; Los detalles del contrato de Checo en Cadillac
Formula 1

F1 Hoy: Alonso nombra a su sucesor; Los detalles del contrato de Checo en Cadillac

  • 3 hours ago
¿Regañado? La estrella de Ferrari se RETRACTA de las polémicas críticas al equipo
Fórmula 1

¿Regañado? La estrella de Ferrari se RETRACTA de las polémicas críticas al equipo

  • Hoy 07:06
¡PREOCUPANTE! La F1 habla sobre los problemas de Hamilton en Ferrari
Ferrari

¡PREOCUPANTE! La F1 habla sobre los problemas de Hamilton en Ferrari

  • Hoy 07:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x