El gran PROBLEMA que puede tener Antonelli dentro de Mercedes

Johnny Herbert cree que Andrea Kimi Antonelli podría acabar saliendo perdiendo en el largo plazo dentro de Mercedes.

Max Verstappen continuará en 2026 con el equipo de Red Bull Racing, tras largos meses de especulaciones sobre un posible traspaso a Mercedes. Aunque Red Bull parece seguro para la próxima temporada, ya empiezan a circular rumores de cara a 2027.

Después de una verdadera telenovela en torno al piloto, ha quedado claro que el tetracampeón mundial seguirá defendiendo los colores de Red Bull en 2026.

Las actuaciones irregulares en pista y los numerosos rumores alimentaron la idea de un posible cambio a Mercedes, especialmente tras la situación contractual de George Russell. Además, la salida de Christian Horner, sustituido por Laurent Mekies, añadió aún más incertidumbre.

Dos posibles asientos

Aunque el puesto de Red Bull para la próxima campaña está asegurado, la gran incógnita es si Verstappen se marchará en 2027 por no disponer de un coche competitivo.

“Hoy se barajan dos alternativas: Aston Martin y Mercedes. Kimi no está imponiéndose del todo; empezó bien, pero poco a poco ha perdido ritmo, mientras Gabriel Bortoleto va en ascenso. Las expectativas, alimentadas especialmente por Toto, no se están cumpliendo, ya que George lo eclipsa y la presión aumenta”, comenta Herbert.

El exdirectivo continúa: “Claro, Kimi es joven, pero basta recordar los inicios de Max. La juventud en sí no es un problema; lo fundamental es tener la fortaleza mental para soportar la presión del coche, el equipo y los medios. El próximo año podría abrirse una verdadera lucha entre George y Kimi por ese puesto, en caso de que Max decida cambiar".

"Esa situación también impactaría a Aston Martin, a menos que Red Bull ofrezca algo realmente especial. Es, en muchos sentidos, una jugada estratégica por parte de Max, pues si Mercedes demuestra que es el equipo a vencer, se abrirá espacio y, en ese escenario, creo que Kimi acabará perjudicado.”

