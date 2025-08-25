¡PREOCUPANTE! La F1 habla sobre los problemas de Hamilton en Ferrari

F1 CEO Stefano Domenicali se ha pronunciado sobre el lento arranque de Lewis Hamilton en Ferrari mientras persigue su ambicioso objetivo de conquistar su octavo título mundial.

Solo Michael Schumacher ha igualado los siete campeonatos de F1 del piloto británico, ya que ni siquiera el gran alemán ha superado esa hazaña. Sin embargo, el último gran logro de Schumacher se remonta a 2020, mientras que Max Verstappen se ha consolidado al conseguir los cuatro campeonatos más recientes, posicionándose como el líder indiscutible de la categoría.

Hamilton había confiado en que su cambio de Ferrari a Mercedes lo colocaría nuevamente en la lucha por la cima. Lamentablemente, su esperado impulso se ha visto truncado y el piloto de 40 años se encuentra actualmente en la sexta posición del campeonato. Aunque sus esperanzas de título para este año se han esfumar, Domenicali se muestra optimista a futuro.

Durante el Gran Premio de Hungría, hablando con Sky Sports F1, el CEO comentó: “En primer lugar, Lewis es una joya y un atleta excepcional. Aunque atraviese momentos difíciles, reaccionará y estoy seguro de que demostrará por qué está aquí. Quiere conquistar su octavo título y volverá a triunfar. Confiad en él; dará una gran carrera y se mostrará muy, muy fuerte tras el receso de verano.”

¿Qué depara el futuro para Hamilton?

Hamilton ha mostrado un semblante abatido durante buena parte de la temporada 2025, culminando con su peor jornada en el Hungaroring el pasado fin de semana. Tras quedar eliminado en la segunda sesión de clasificación, el piloto, ganador en 105 ocasiones, no logró mejorar su posición de salida (duodécimo lugar) y, por primera vez en la temporada, no sumó puntos.

El piloto se autodenominó “inútil” tras el desastroso espectáculo de clasificación del sábado e incluso sugirió que el equipo podría rendir mejor con otro al volante, insinuando además que problemas “detrás de bambalinas” estaban afectando su rendimiento. Aunque parece seguro que Hamilton cerrará la temporada en Ferrari, muchos ya pronostican que en 2026 ya no lo veremos en la parrilla vistiendo el icónico rojo, debido a su preocupante pérdida de ritmo.

Recientemente, el británico manifestó que ya estaba orientando su mirada hacia la próxima temporada, a medida que tanto él como el equipo se preparan para enfrentarse a una serie de cambios reglamentarios. Por ahora, contará con el receso de verano para reagruparse antes de su regreso a la pista en Zandvoort a finales de agosto.

