﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

La REALIDAD sobre la situación de Antonelli en Mercedes

Nazario Assad De León
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Andrea Kimi Antonelli dejó clara su postura de confianza sobre la situación en la que se encuentra en Mercedes.

Después de una primera parte de temporada con altibajos, donde ha llegado a tener un podio, pero además también múltiples carreras sin poder terminar, el italiano abordó su primera temporada en Mercedes.

"Sé lo que el equipo quiere de cara al futuro y Toto también ha sido muy claro", declaró Antonelli.

"George y yo trabajamos bien juntos e intentaremos seguir trabajando juntos para que el equipo encuentre rendimiento", finalizó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1411 votos

