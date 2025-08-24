El HUMILLANTE apodo con el que catalogan a la sociedad Hamilton-Ferrari
Lewis Hamilton se trasladó a Ferrari con la promesa de ser lo mejor que le podía ocurrir a la F1 en décadas. Su decisión de abandonar Mercedes, después de 12 temporadas, ocho títulos de constructores y seis campeonatos de pilotos, sorprendió al mundo del automovilismo. Sin embargo, tras 14 carreras vistiendo el icónico rojo, la prensa italiana ya describe esta asociación como un "matrimonio fallido".
En un informe, La Gazzetta dello Sport añadió a Hamilton a la creciente lista de parejas deportivas decepcionantes en Italia: "Matrimonios fallidos. Consumidos por el arrepentimiento, esperando las secuelas de la amargura. Lewis Hamilton y Ferrari: nos perseguíamos mutuamente con tanta fuerza. Quizás se trató del hombre correcto en el lugar equivocado, o incluso en el momento errado; pero quién sabe si en realidad era el adecuado o simplemente el equivocado, ya nadie se lo dijo. No hay vuelta atrás. Cuando un matrimonio deportivo fracasa, hay que retroceder al inicio, antes de la presión, del chasis, y de las estrategias equivocadas."
Asimismo, el medio comparó las dificultades actuales de Hamilton con las de otra leyenda: Valentino Rossi, quien tras pasarse a Ducati en MotoGP, tampoco logró estar a la altura de las expectativas.
Sin embargo, quizás la advertencia más señalada para Hamilton es la de otro campeón: Fernando Alonso. El asturiano también sufrió altibajos tras llegar a Ferrari, respaldado por anteriores éxitos y un hambre insaciable de títulos que, lamentablemente, nunca se concretaron.
¿Es la reputación de Ferrari una maldición para Hamilton?
Hamilton mismo ha reconocido que no desea que su etapa en rojo termine como la de aquellos campeones anteriores que no lograron reabrir la senda del éxito tras unirse a la legendaria escudería de Maranello.
Después de haber ganado los campeonatos de pilotos en 2005 y 2006 con Renault, Alonso se dejó cautivar por el aura única de Ferrari y se unió a la Scuderia para la temporada 2010. Durante su estancia, el español se consolidó como eterno segundo, finalizando detrás de Sebastian Vettel en 2010, 2012 y 2013; siempre en la sombra, nunca alzándose con el título.
Por su parte, Vettel tampoco pareció aprender la lección. Tras conquistar cuatro campeonatos consecutivos con Red Bull, el alemán se trasladó a Ferrari en 2014, en busca de relevar el descenso de rendimiento vivido en el equipo de Milton Keynes.
Hamilton ya parece encaminado a seguir la maldición que pesa sobre los campeones en Ferrari. Aunque se argumenta que el 2026 podría ser un año más favorable, el tiempo corre para que el piloto de 40 años demuestre que es posible romper con esta preocupante tendencia.
