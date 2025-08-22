El GRAN LAMENTO de Mercedes con Kimi Antonelli

Mercedes ha hecho una importante revelación sobre la crisis que está atravesando Andrea Kimi Antonelli.

Toto Wolff, jefe del equipo, afirmó a La Gazetta dello Sport que es consciente de la polémica que ha suscitado su elección: "Kimi es un talento sorprendente: rápido e inteligente.

"Desde el principio advertí que cometería errores, y sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos al ficharlo. Lamentablemente, tenemos un coche poco estable, lo que dificulta su adaptación.

“Superar estos inconvenientes es, en sí mismo, parte del camino hacia la grandeza. Creo que todos estamos aprendiendo de esta experiencia. Nunca habíamos contado con un piloto tan joven.

"En la historia de la F1 es raro ver a un 18 años en un equipo de élite. Trabajamos juntos, junto con su familia, para brindarle el ambiente en el que pueda dar lo mejor de sí”, declaró.

