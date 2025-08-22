close global

Andrea Kimi Antonelli

El GRAN LAMENTO de Mercedes con Kimi Antonelli

El GRAN LAMENTO de Mercedes con Kimi Antonelli

Aloisio Hernández
Andrea Kimi Antonelli

Mercedes ha hecho una importante revelación sobre la crisis que está atravesando Andrea Kimi Antonelli.

Toto Wolff, jefe del equipo, afirmó a La Gazetta dello Sport que es consciente de la polémica que ha suscitado su elección: "Kimi es un talento sorprendente: rápido e inteligente.

"Desde el principio advertí que cometería errores, y sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos al ficharlo. Lamentablemente, tenemos un coche poco estable, lo que dificulta su adaptación.

“Superar estos inconvenientes es, en sí mismo, parte del camino hacia la grandeza. Creo que todos estamos aprendiendo de esta experiencia. Nunca habíamos contado con un piloto tan joven.

"En la historia de la F1 es raro ver a un 18 años en un equipo de élite. Trabajamos juntos, junto con su familia, para brindarle el ambiente en el que pueda dar lo mejor de sí”, declaró.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

