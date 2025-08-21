Hamilton envía CONTUNDENTE mensaje sobre su futuro en Ferrari

Al reflexionar sobre lo que, sin duda, ha sido su peor actuación vistiendo el rojo de Ferrari hasta la fecha en el Gran Premio de Hungría, Lewis Hamilton dejó entre líneas un comentario que podría pasarse por alto en medio de sus entrevistas tan desalentadoras.

"Cuando tienes la sensación de que algo no va bien, y hay demasiadas cosas sucediendo en segundo plano que no pintan nada positivo."

¿Qué quiso decir el siete veces campeón con estas palabras? ¿Acaso Ferrari estaría barajando prescindir del piloto británico tras recientes actuaciones tan decepcionantes?

Estas declaraciones se produjeron apenas 24 horas después de que Hamilton se autodenominara “inútil”, tras quedar en duodécimo puesto en la clasificación, e incluso sugirió que Ferrari debería plantearse dejarlo fuera del equipo.

Resulta difícil creer que el siete veces campeón haya perdido tanta confianza tan rápidamente. Hamilton, el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1, ni siquiera ha sabido defenderse a sí mismo después de apenas 14 carreras con Ferrari. Recordemos que poco más de un año atrás consiguió dos victorias en tres carreras durante una racha con Mercedes, y hace poco más de siete meses remontó desde una clasificación poco favorecedora para terminar cuarto en su última carrera con su antiguo equipo en Abu Dhabi.

Ferrari atraviesa una temporada 2025 complicada, y ni Hamilton ni su compañero de equipo, Charles Leclerc, han logrado aún conquistar la victoria en un Gran Premio.

Lewis Hamilton ha tenido un comienzo desastroso en Ferrari

El fin de semana en Hungría se tornó aún más duro para Hamilton, quien fue eliminado en Q2 y terminó la carrera sin sumar puntos, mientras que Leclerc se alzó con la pole y concluyó en la cuarta posición. Además, el británico aún no ha conseguido subir al podio con su nuevo equipo, mientras que Leclerc ya acumula cinco podios en 2025, situándose 42 puntos por detrás tras 14 carreras.

Sin embargo, Lewis, tu magia no se desvanece de la noche a la mañana. Aún tienes mucho que ofrecer a Ferrari y a la competición hasta el final de tu contrato, que se extiende hasta el término de la temporada 2026.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

¿Por qué seguir en Ferrari?

Con una temporada 2025 tan complicada, es comprensible que Hamilton piense en abandonar la F1 un año antes de lo previsto. Incluso Ralf Schumacher ha sugerido esa posibilidad, mientras que el excampeón británico Damon Hill señaló lo difícil que resulta determinar el momento exacto para colgar los guantes de competición.

A pesar de la negatividad patrimonial mostrada durante el fin de semana húngaro, en su entrevista posterior con Rachel Brookes de Sky Sports F1 se dejó ver un mensaje rotundo: "Sigo amando las carreras."

No cabe duda de que la actual generación de monoplazas no se ha adaptado al estilo de Hamilton. Desde el inicio de la era del efecto suelo en 2022, solo ha logrado dos victorias. Sin embargo, se avecinan grandes cambios en las regulaciones de cara a 2026. Estos ajustes implicarán una transformación radical en el diseño de los coches y en las unidades de potencia, lo que podría significar dos cosas para el británico: por un lado, competir en vehículos completamente diferentes y, posiblemente, más adecuados a sus habilidades; y, por otro, dar a Ferrari la oportunidad de reinventarse y presentar un coche capaz de luchar por el campeonato.

¿Se vislumbra esperanza para Lewis Hamilton en 2026?

Estos cambios en las normas podrían alterar el orden competitivo en la Fórmula 1, relegando la actual hegemonía de ciertos equipos a una condición temporal. Aunque Hamilton deberá elevar su rendimiento para estar a la altura de Leclerc, si Ferrari consigue un coche que luche por el título, el siete veces campeón tendrá la oportunidad de aumentar su récord, que ya alcanza los 105 triunfos.

El tiempo dirá qué depara el futuro, pero una cosa es indiscutible: Ferrari busca estabilidad. Esto se evidencia en la reciente extensión del contrato del director del equipo, Fred Vasseur, a pesar del bajo rendimiento registrado en 2025.

¿Será que, pese a las dudas y el descontento tras bastidores, Ferrari se arriesgará a prescindir del piloto más laureado de la historia de la F1, y eso incluso antes de que finalice su contrato?

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!