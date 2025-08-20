Las CONTRADICTORIAS palabras de Leclerc sobre Ferrari

La estrella de Ferrari, Charles Leclerc, sorprendió a todos tras expresar sus frustraciones durante el Gran Premio de Hungría del fin de semana pasado de Fórmula 1.

El monegasco protagonizó uno de los momentos más impactantes en el Hungaroring al conseguir la pole position con una última vuelta de infarto el sábado. Sin embargo, sus éxitos no se tradujeron en resultados, ya que el domingo terminó en cuarto puesto.

El piloto de 27 años se mostró visiblemente enfadado durante la carrera, responsabilizando al equipo a través de la radio. “Puedo sentir lo que discutimos antes de la carrera. Debíamos gestionar esos asuntos previamente. Vamos a perder esta carrera si seguimos así. Estamos perdiendo demasiado tiempo”, expresó con sensación de impotencia.

Más tarde agregó: “Es increíble lo frustrante que resulta todo. Hemos perdido la competitividad. Deberíamos haber manejado estos problemas de otra manera. Ahora el coche es prácticamente ingobernable. Es un milagro si conseguimos subir al podio”.

Charles Leclerc terminó cuarto en Hungría tras haber iniciado el día en pole position

Leclerc se retracta de sus críticas a Ferrari

Tras el cruce de la meta, Leclerc reconoció que sus declaraciones se emitieron sin conocer a fondo un grave problema que afectó su rendimiento. “Antes que nada, debo retractarme de lo que dije por la radio, ya que en ese momento creí que se debía a una situación determinada, pero al bajarme del coche obtuve muchos más detalles”, explicó a los medios.

“En realidad, se trataba de un problema en el chasis, algo que estaba fuera de nuestro control. El problema comenzó a sentirse alrededor de la vuelta 40 y empeoró en cada vuelta, hasta que al final estábamos dos segundos por detrás y el coche se volvió ingobernable”, añadió el piloto.

Este resultado refleja un decepcionante primer tramo de la campaña antes del receso veraniego, ya que Leclerc no logró obtener la victoria en la carrera.

Actualmente ocupa la quinta posición en la clasificación del campeonato, apenas por delante de su compañero Lewis Hamilton, quien vivió momentos complicados en las afueras de Budapest.

