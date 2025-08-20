Revelan la solución para RESCATAR a Kimi Antonelli
Revelan la solución para RESCATAR a Kimi Antonelli
Han sacado a la luz la solución para sacar a Andrea Kimi Antonelli de su crisis en la Fórmula 1.
En palabras publicadas en Motorsport, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, dijo lo siguiente sobre la situación que vive el corredor italiano: "Hablamos brevemente en el hotel de Spa y me dijo que no confía en el coche, que pierde el control cuando se fuerza demasiado.
"Es más una cuestión mental. Parece que el coche es muy crítico en su rango de funcionamiento, similar al nuestro. Es mucho más sensible cuando está corriendo. Kimi necesita tiempo para recuperarse.
"Al igual que Liam Lawson necesita encontrar su forma de nuevo en Racing Bulls. Pero Mercedes no tiene ese lujo", comentó.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
