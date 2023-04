Ángel Armando Castellanos

Miércoles 19 Abril 2023 11:58

Lewis Hamilton reveló que su padre le dijo que se quedara en McLaren en lugar de mudarse a Mercedes, una decisión que podría haber tenido enormes implicaciones para el siete veces campeón mundial.

Hamilton se unió al equipo Brackley en 2013 después de seis años con McLaren, donde ganó su primer Campeonato Mundial en 2008, y su decisión de reemplazar a Michael Schumacher en Mercedes sorprendió al paddock y a los medios.

Por supuesto, desde entonces su elección ha sido bien validada, con seis títulos más y una serie de récords rotos.

En un vídeo del el canal de YouTube del equipo Mercedes Canal de YouTube, Hamilton reveló que su padre, Anthony Hamilton, estaba entre los que sugirieron que se quedara con McLaren.

Revisó algunas de sus fotos favoritas de su carrera, y primero seleccionó una foto de él y Peter Bonnington en el Gran Premio de Australia en 2013. Bonnington, o Bono, ha sido su ingeniero de carrera desde Hamilton se unió al equipo.

“Recuerdo esa primera carrera, recuerdo la decisión que tomé de unirme a este equipo y no dejé que nadie influyera en la decisión que tomé. Quería hacerlo solo desde mi propio juicio y, ya sabes, simplemente sin influencia.

“Conozco gente que me dijo que debería haberme quedado en McLaren, mi papá dijo que me quedara, mucha gente dijo que me quedara, pero algo dentro de mí me dijo que eso era lo correcto para mí", aseguró mientras sostenía la imagen.

El triunfo

El conductor de 38 años también notó cómo se adaptó al equipo, pero peleó con el auto esa primera temporada, antes de su primera alegría en Budapest.

“Llegué al equipo, tuve mi primer asiento con Bono, y creo que la gente probablemente subestima el tiempo que lleva construir una relación y una amistad y realmente llegar a entender cómo uno ambos trabajan.

“Especialmente ese primer año tuve problemas con el auto, teníamos un tipo de suspensión diferente que nunca antes había tenido y estaba luchando como un loco con ella, pero finalmente obtuvimos una victoria”, agregó.