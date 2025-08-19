Aconsejan a la estrella de Mercedes ABANDONAR el equipo

Han sugerido a una de las estrellas d Mercedes que debe abandonar el equipo lo antes posible.

George Russell debe abandonar el equipo de Fórmula 1 de Mercedes, según informó el ex piloto Juan Pablo Montoya. El colombiano sugiere que el británico encuentre un nuevo destino en otro escudería, destacando Aston Martin, que atraviesa una etapa de incertidumbre con las futuras posiciones de Lance Stroll y Fernando Alonso.

Russell lleva semanas, e incluso meses, esperando un nuevo contrato con Mercedes, pero hasta ahora no se ha cerrado nada. Las negociaciones con el piloto británico parecían haberse detenido cuando surgió la posibilidad de fichar a Max Verstappen.

Ahora, al haberse descartado esa opción, Russell sigue sin firmar un acuerdo. La dificultad radica en que Mercedes prefiera un contrato de un año, mientras que Russell demanda garantía por lo menos para dos temporadas.

Russell debe dejar Mercedes

"Creo que el problema es que a George sólo le ofrecen un contrato de un año", admitió Montoya en una entrevista para CoinPoker. El ex piloto colombiano también hace referencia al caso de Kimi Antonelli, quien se encuentra esperando un contrato renovado. Montoya afirma que Russell ha estado en standby durante demasiado tiempo y le aconseja buscar otras oportunidades.

"Si yo fuera George y tuviera una buena oferta en otro equipo, no dudaría en cambiar", señaló. "Si Aston [Martin] le ofreciera hoy un puesto para la próxima temporada, aceptaría sin dudarlo."

Según Montoya, es momento de que Russell demuestre su valía y haga ver a Mercedes lo que están perdiendo, para que se vean obligados a replantearse su estrategia.

No obstante, Aston Martin no tiene previsto hacer cambios en su plantilla de pilotos, al menos de cara al 2026, aunque el futuro inmediato de Lance Stroll y Fernando Alonso sigue siendo incierto.

