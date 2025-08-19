Antonelli, en camino a SUPERAR a Hamilton

Andrea Kimi Antonelli estaría en camino a superar un récord histórico de Lewis Hamilton dentro de la Fórmula 1.

El corredor italiano cuenta con 64 puntos en el Campeonato Mundial 2025 de la F1 tras 14 carreras y eso quiere decir que está a 46 puntos de romper una marca que dejó el siete veces campeón del mundo.

En la campaña 2009, el británico hizo 109 puntos en su primera temporada como corredor de la máxima categoría cuando corría para McLaren y son el mayor número hecho por un novato en los registros de la competencia.

Aunque en este año el piloto italiano ha tenido algunos problemas, la realidad es que 46 unidades parecen realistas. Si logra resolver sus problemas de confianza con el auto, sin duda que Kimi podría hacer ese número de puntos para poner su nombre en la historia de la Fórmula 1.

Aunque en ese entonces Lewis compitió con un sistema diferente de puntos, es una realidad que lo hecho por Antonelli es remarcable.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

