Ángel Armando Castellanos

Miércoles 19 Abril 2023 09:42 - Actualizada: 09:55

Fernando Alonso es el piloto con más experiencia en la Fórmula 1 y eso ha servido para que -involuntariamente- se convierta en un maestro para los más jóvenes, como Yuki Tsunoda.

El japonés recuerda el Gran Premio de Hungria 2021 como el que le dejó una lección importante cortesía del español.

"Fernando estaba entonces en Alpine, con un coche que tenía el mismo rendimiento más o menos que mi Alpha Tauri, estuvo defendiéndose 10 vueltas de Lewis.

"No recuerdo si consiguió pasarle al final ( lo hizo, pero ya no le dio tiempo para alcanzar a Esteban Ocon, el ganador). Volví a ver después esa carrera porque Alonso me impresionó", aseguró en el podcast Beyond The Grid.

Ese año el coche de los alemanes era uno de los más veloces de la parrilla y a pesar de eso, el Alpine de Alonso y Ocon pudo más.

"Busqué entender la forma en la que trataba de sacar ventaja al Mercedes. incluso aunque era un coche más rápido. La última curva de Hungría es muy difícil porque necesitas downforce y no puedes estar muy cerca del coche de delante por el aire sucio, y eso Fernando lo sabía.

"Trataba de ganar lo más posible en las últimas curvas para aprovechar eso y que no pudiera pasarle en la 1 o la 2, que es donde normalmente hay alguna opción", detalló.

Aplicando la estrategia en Turquía 2021

Pudo aplicar el aprendizaje de Budapest en Estambul y casi le sale, porque durante ocho giro contuvo al siete veces campeón del mundo.

"Allí tuve que defenderme de nuevo de Hamilton y lo hice diferente, intentando copiar lo que hizo Fernando, y pude defenderme durante ocho vueltas esta vez", contó.