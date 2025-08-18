Lewis Hamilton emite DEMANDAS a Ferrari sobre el coche de 2026

Lewis Hamilton ya ha solicitado información sobre la unidad de potencia 2026 de Ferrari, con el objetivo de influir en el diseño del monoplaza para que se adapte mejor a sus capacidades, según informan medios italianos.

El siete veces campeón espera un reinicio total en 2026, ya que los importantes cambios en la normativa podrían devolverle a él y a Ferrari la oportunidad de luchar nuevamente por el campeonato.

El piloto ha tenido evidentes dificultades con la generación actual de coches de F1, consiguiendo únicamente dos victorias desde las modificaciones regulatorias mayores de 2022. Desde su incorporación a Ferrari a principios de 2025, Hamilton ni siquiera ha logrado un podio en ningún gran premio y se encuentra sexto en la clasificación, a 42 puntos detrás de su compañero Charles Leclerc.

Sus problemas han quedado a la vista, y la publicación italiana Gazzetta ha desvelado parte de la causa: el freno motor de la unidad de potencia de Ferrari actúa de forma mucho más brusca de lo que Hamilton estaba acostumbrado con las unidades de Mercedes, que utiliza desde sus inicios en F1 con McLaren en 2007.

Esta diferencia de comportamiento podría haberle dificultado extraer el máximo rendimiento al frenar, lo que explica por qué ha solicitado a su equipo información sobre la unidad de potencia para 2026, buscando eliminar ese inconveniente y lograr que el coche se sienta más familiar.

¿Se quedará Hamilton en Ferrari?

El contrato de Hamilton se extiende hasta el final de la temporada 2026, y es muy probable que quiera probar la nueva generación de monoplazas antes de plantearse cualquier retirada de la competición. No obstante, sus declaraciones en el Gran Premio de Hungría estuvieron cargadas de polémica: se autodenominó “inútil” y sugirió que el equipo podría incluso considerar reemplazarlo tras una serie de actuaciones poco convincentes.

Al día siguiente, tras no lograr mejorar su duodécima posición en la clasificación, Hamilton comentó: “Cuando tienes una corazonada y hay muchas cosas en segundo plano que no pintan bien…” Estas declaraciones hicieron que varios expertos cuestionasen si su pasión por la F1 seguía intacta, mientras que Ralf Schumacher le instó a tomar una decisión inmediata sobre su futuro en la competición.

Hamilton espera que la nueva generación de coches de F1 le permita recuperar el nivel que le hizo ganar seis campeonatos mundiales en siete temporadas, entre 2014 y 2020.

