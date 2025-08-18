Nuevo FRACASO de Hamilton

Uno de los negocios del siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha entrado en liquidación tras varios años de pérdidas financieras.

Hamilton abrió en 2019 la cadena de restaurantes veganos Neat Burger, que en su apogeo contaba con ocho locales repartidos entre Londres, Milán y Nueva York.

No obstante, la marca comenzó a atravesar serias dificultades en 2023, lo que se tradujo en importantes pérdidas económicas. La sucursal de Nueva York cerró el verano pasado en un intento por frenar el deterioro, y más de la mitad de sus establecimientos en Londres han tenido que cerrar en los últimos dos años.

A inicios de este año, Neat Burger comunicó a GPFans mediante un comunicado oficial que procederían al cierre de sus dos últimos locales en Londres, lo que afectó a más de 100 empleos.

Recientemente, una actualización en el sitio de Companies House de GOV.UK reveló que, a finales del mes pasado, la empresa se sometió a un proceso de liquidación voluntaria.

Entre los inversores se encuentran varias celebridades, incluido Leonardo DiCaprio, aunque la prominente cadena de restaurantes registró pérdidas por £7,86 millones en 2022, última fecha en la que se hicieron públicos sus resultados financieros.

Todos los locales de Neat Burger de Lewis Hamilton han cerrado

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

El negocio de Hamilton enfrenta tiempos difíciles

Hamilton adoptó una dieta basada en plantas en 2017, y su fiel compañero canino, Roscoe, también sigue este estilo de vida. El siete veces campeón lanzó, en 2019, esta cadena de comida rápida vegana con la idea de ofrecer una opción más saludable en el centro de las grandes ciudades, aunque la empresa ha estado lidiando con problemas financieros durante estos seis años, a pesar de los elogios recibidos.

Además, se sabe que el contrato de Hamilton con Ferrari incluye una inversión significativa en varias de sus fundaciones y negocios, y el piloto británico es propietario de diversas marcas.

Con la carrera en la Fórmula 1 acercándose a su ocaso, Hamilton ha estado promocionando varios de sus proyectos empresariales a través de su cuenta de Instagram, lo que le abrirá numerosas puertas una vez concluya su trayectoria en el deporte.

Aunque el contrato del piloto de 40 años no vence hasta finales de la temporada 2026, sus recientes actuaciones y declaraciones poco inspiradoras han llevado a comentaristas como Ralf Schumacher y Damon Hill a sugerir que quizá deba plantearse una retirada anticipada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!