Ángel Armando Castellanos

Miércoles 19 Abril 2023 09:28

Michelin confirma que no tiene futuro en la Fórmula 1 y, por lo tanto, no reemplazará a Pirelli. El fabricante francés de neumáticos y la F1 no se ponen de acuerdo sobre el papel que debe jugar la goma durante los Grandes Premios.

Ya estuvo activo en la clase real de 1977 a 1984 y de 2001 a 2006. Se disputaron 102 Grandes Premios con sus llantas.

Ha pasado un tiempo desde que la marca italiana ingresó al Gran Circo. El fabricante de ruedas ha estado activo al más alto nivel del automovilismo desde 2011, después de varias marcas como Bridgestone y Goodyear.

Aunque, por supuesto, Pirelli puede cerrar un nuevo acuerdo, el contrato actual del fabricante italiano no durará mucho, porque la FIA dará a las nuevas marcas la oportunidad de ingresar a la Fórmula 1 a partir de 2025.

Imposible ponerse de acuerdo

"La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar la tecnología para que sea un gran espectáculo? Y ahí es donde entra la F1, porque llevamos mucho tiempo hablando con ellos, pero no estamos de acuerdo.

"Dicen que hay que tener neumáticos que se destruyan solos para tener un buen espectáculo. Y creo que no sabemos cómo hacer esto, por lo que no podemos estar de acuerdo”, explicó el el CEO de Michelin, Florent Menegaux, en The Drive. “.

Pirelli ha sido criticado por los llamados neumáticos destructivos en varias ocasiones, incluso cuando Max Verstappen perdió el liderazgo debido a un reventón en Azerbaiyán en 2021.

Menegaux continuó explicando que los pilotos de Fórmula 1 le dicen que siempre quieren estar en el máximo, pero aquello que no es posible con los neumáticos actuales.

Michelin solo querría regresar a la Fórmula 1 si la tecnología es la prioridad. Eso es para lo que los franceses quieren hacerlo y no para mostrar o para reconocimiento de nombre.

"En MotoGP ofrecemos neumáticos blandos, medios y duros para cada tipo de circuito, cada carrera. Y cualquier tipo de motocicleta puede ganar en blando, medio o duro sin cambiar los neumáticos.

"Es la forma en que configuras tu moto, es el tipo de pista y la forma en que el piloto maneja los neumáticos. Entonces, si podemos influir en las regulaciones, entonces que el rendimiento de los neumáticos se mantenga [a lo largo de la carrera], mientras que usamos muchos menos materiales y podemos hacer que sea un espectáculo muy agradable, entonces es bueno.

Insistió en que gracias a esta tecnología es que los conductores de dos ruedas brillan. Si la F1 no apuesta por algo así, entonces la empresa no volverá

"En MotoGP, incluso los equipos que no están en la cima, ganan. Y te dirán que el neumático que suministramos les ayuda a hacer eso. Por eso no vamos a volver a la Fórmula 1", sentenció.