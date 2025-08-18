Leclerc revela lo que REALMENTE piensa sobre Hamilton

Charles Leclerc ha revelado su opinión sincera sobre el estilo audaz que Lewis Hamilton despliega fuera de la pista.

El piloto monegasco ya ha compartido 14 fines de semana de Grandes Premios como compañero de equipo de Hamilton, tras el histórico cambio del británico desde Mercedes al inicio de la temporada 2025.

Aunque la primera campaña de Hamilton con Ferrari no ha salido según lo planeado, Leclerc ha elogiado a su nuevo compañero por mantenerse fiel a sí mismo, especialmente en lo que respecta a su inconfundible estilo en el paddock.

A pesar de correr para el equipo más emblemático de la F1, Hamilton suele sorprender vistiendo prendas originales y combinaciones atrevidas en la antesala de cada carrera, sin olvidar su característico rojo de Ferrari.

En una entrevista para el Go Wild Podcast de PUMA, compañero de equipamiento de Ferrari F1, Leclerc confesó al presentador y leyenda del atletismo Colin Jackson que, de todos en el paddock, el estilo de Hamilton es el que más destaca.

Al hablar de quién de la actual parrilla dejaba una huella imborrable con su forma de vestir, Leclerc afirmó:

"Diría que tiene una fuerte impronta en el mundo de la moda y un estilo propio. Lo que realmente admiro de él es que, le guste o no, sabe cómo vestir. Cada vez que aparece en el paddock, no hay dudas: su ropa lo delata al instante. Y eso es algo que valoro, ser reconocible por lo que llevas y sentirte bien con ello. Así que, sin duda, es Lewis."



Charles Leclerc destaca a Lewis Hamilton como icono de estilo en el paddock

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

Leclerc y Hamilton, con la mirada puesta en la recuperación de Ferrari

Con la pausa estival en el horizonte, tanto Hamilton como Leclerc aprovecharán el receso para analizar lo que ha sido una primera temporada complicada como compañeros de equipo. El monegasco ha logrado subirse al podio en varias ocasiones en 2025, mientras que Hamilton aún no ha alcanzado el top tres en ningún Gran Premio.

El campeón de 40 años albergaba grandes esperanzas de volver a pelear por el título con Ferrari, y Leclerc, en su séptima temporada en rojo, sigue sin conseguir pelear de manera constante por el campeonato de pilotos.

La última carrera en el Gran Premio de Hungría marcó un punto bajo para ambos: Hamilton registró su peor resultado de la temporada y Leclerc perdió su única pole del año al terminar en la cuarta posición en Budapest.

La escudería de Maranello tendrá que unir esfuerzos tras el receso veraniego para extraer al máximo el rendimiento de su retador en 2025. Leclerc y Hamilton deberán trabajar codo a codo para afianzar el segundo puesto en la clasificación de constructores.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!