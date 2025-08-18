Ferrari explica el PÉSIMO 2025 de Hamilton

Piero Ferrari ha señalado una posible causa de la mala racha que vive el equipo en 2025 desde la llegada de Lewis Hamilton.

La temporada pasada, tras acabar a solo 11 puntos de los campeones de constructores McLaren, se tenía la esperanza de que Ferrari remontara y se acercara a conquistar un título inédito desde 2008, especialmente con la incorporación del siete veces campeón Hamilton.

Sin embargo, el 2025 ha resultado desastroso para Hamilton, quien no ha logrado subir al podio en ninguna de las 14 primeras carreras para el equipo, mientras que la Scuderia se encuentra 299 puntos por detrás de McLaren en el campeonato de constructores.

La falta de ritmo de Hamilton es preocupante—ha sido superado en clasificación por su compañero Charles Leclerc en 10 de las 14 jornadas—pero el problema va más allá, ya que su monoplaza SF-25 muestra claras limitaciones para disputar victorias.

Piero, hijo del legendario fundador de la marca, atribuye la caída del rendimiento a las restricciones del tope presupuestario de la Fórmula 1.

Según él, “se trata de ciclos. La F1 siempre ha funcionado de este modo, y cuando empieza un ciclo negativo, resulta difícil predecir cuándo se tocará fondo. Hoy en día es muy complicado, ya que las limitaciones de gasto impiden cerrar la brecha; es necesario encadenar varios factores ganadores para revertir la situación.”

Lewis Hamilton aún no ha conseguido un podio en Ferrari

¿Podrá Hamilton recuperarse en Ferrari?

El único triunfo de Hamilton con Ferrari hasta ahora ha llegado en la forma de una victoria en una carrera sprint en el Gran Premio de China a principios de año, lo que le ha dejado en el sexto puesto en la clasificación de pilotos, a 42 puntos detrás de Leclerc.

Aunque los objetivos de ambos campeonatos se han esfumado, Ferrari apuesta por terminar entre los dos primeros en la clasificación de constructores y aprovechar el resto del 2025 para recuperar la confianza del piloto.

El próximo año se avecinan cambios regulatorios de gran envergadura en la F1, lo que podría brindarle a Hamilton la oportunidad de competir con un monoplaza con un diseño distinto, que se adapte mejor a sus capacidades.

La actual generación de coches, introducida en la temporada 2022, le ha permitido al británico conquistar apenas dos victorias en casi cuatro temporadas completas. A esto se suma una actitud reciente poco optimista, incluso llegando a sugerir que su equipo lo reemplace en el Gran Premio de Hungría.

No obstante, su contrato se extiende hasta el final de la temporada 2026, lo que le asegura al menos otra oportunidad para ir por un octavo título mundial que batiría todos los récords.

