Mercedes da una IMPORTANTE pista sobre el fichaje de un piloto
Mercedes: Toto Wolff ha insinuado que uno de sus pilotos podría correr para otro equipo de F1 en 2026.
Valtteri Bottas, que fue liberado por Sauber tras una temporada 2024 decepcionante, ha regresado a Mercedes como piloto de reserva.
El finlandés defendió los colores de Mercedes entre 2017 y 2021, consiguiendo 10 victorias y ayudando al equipo a lograr cinco campeonatos consecutivos de constructores. Su paso a Alfa Romeo –más tarde Sauber–, tras ser sustituido por George Russell en 2022, no resultó fructífero, ya que en tres temporadas no consiguió alcanzar el podio.
Ahora Bottas se está posicionando como un candidato muy codiciado. Tanto Alpine como Cadillac han mostrado interés en ficharlo para consolidar su plantilla de pilotos de cara a 2026.
Toto Wolff ha reiterado en diversas ocasiones lo que piensa sobre Bottas. "Evidentemente, Valtteri siempre ha formado parte de la familia Mercedes. Es un piloto que, si a alguno de nuestros titulares le faltara suerte, puede subirse al coche y marcar el ritmo sin problema. Es reconfortante contar con un piloto suplente y de tercer lugar tan competitivo. Sin embargo, creemos que Bottas merece un asiento titular, y confiamos en que se le dé esa oportunidad. Estén atentos", afirmó el jefe del equipo.
¿Dónde competirá Bottas en 2026?
Alpine y Cadillac no parecen ser las únicas alternativas. El finlandés, con su habitual desenfado, ofreció sus servicios a Red Bull a principios de año. Con la incertidumbre que podría rodear la alineación de pilotos de ese conjunto para la próxima temporada, Bottas podría aportar la experiencia necesaria.
Por otro lado, Alpine podría optar por incorporarlo para el resto de la temporada 2025, debido al bajo rendimiento de Franco Colapinto, extendiendo el acuerdo hasta 2026. Las nuevas regulaciones harían de ese año uno crucial para el equipo de Enstone.
Cuando Colapinto sustituyó a Jack Doohan en mayo, Flavio Briatore indicó que se producirían algunos cambios en la alineación con el objetivo de estabilizar el plantel para la próxima campaña, lo que alimentó los rumores sobre un posible traspaso inmediato de Bottas.
Con 10 victorias en la F1 a su favor, Bottas es un objetivo muy atractivo para diversos equipos, lo que le brinda múltiples opciones para lograr un regreso espectacular a la máxima categoría del automovilismo.
