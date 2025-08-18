Schumacher MENOSPRECIA las capacidades de Antonelli

Según Ralf Schumacher, el bombo mediático en torno a Andrea Kimi Antonelli es prematuro. El expiloto alemán no opina que aún sea el momento de llamar al italiano de Mercedes “el nuevo Max Verstappen”.

Antonelli tuvo un inicio prometedor como novato este año, posicionándose de manera constante entre el quinto y el décimo puesto.

Sin embargo, tras las últimas carreras en Europa, su rendimiento se ha visto afectado.

En numerosas competencias no ha logrado sumar puntos, lo que ha mermado la confianza que el joven piloto mostraba al debutar como sucesor de Lewis Hamilton en Mercedes.

Ralf Schumacher sobre Antonelli

En una entrevista concedida a Bild, Ralf Schumacher, quien compitió durante muchos años en la Fórmula 1 con equipos como Williams, reflexionó sobre el debut de Antonelli. El excompetidor duda de las capacidades completas del italiano. Según él, Kimi es un piloto talentoso, pero necesita ganarse experiencia, pues avanzó con demasiada rapidez por las categorías inferiores.

Durante su juventud, a Antonelli se le relacionaba habitualmente con el mismo talento que distingue a Max Verstappen. El neerlandés, actual cuatro veces campeón del mundo, también fue reconocido como una gran figura en el deporte.

Aunque en 2021 obtuvo el coche indicado para luchar por el título y logró una racha de éxitos de cuatro temporadas consecutivas, la misma racha parece que llegará a su fin este año.

En opinión de Schumacher, comparar a Antonelli con Verstappen es prematuro: "Si bien es rápido, el coche en el que compite era demasiado complejo. Aún no lo equipararía al próximo Max Verstappen."

