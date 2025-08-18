Hamilton y Ferrari tienen grandes temores de una pronta DESCALIFICACIÓN

Ferrari perdió ritmo hacia el final del Gran Premio de Hungría el domingo, algo que pudo estar relacionado con las inquietudes surgidas tras la descalificación de Lewis Hamilton en China a principios de este año.

El siete veces campeón mundial fue descalificado en Shanghái al comprobarse que la placa antidesgaste de su Ferrari no alcanzaba los 9 mm mínimos exigidos.

Durante la temporada 2025, Ferrari se ha visto imposibilitado de bajar demasiado su SF-25 para evitar un desgaste excesivo de dicha placa y, de ese modo, el riesgo de una nueva descalificación.

En Hungría, Leclerc mostró un ritmo impresionante al conseguir la pole position y mantener a raya a Oscar Piastri durante la mayor parte de la carrera. Sin embargo, desde la vuelta 40 comenzó a registrar problemas de ritmo, lo que abrió la puerta a que George Russell lo superara y se apropiarara del último puesto del podio.

Tras la carrera, Russell comentó a los medios que el Ferrari parecía haber reducido la velocidad para proteger la parte inferior del coche de Leclerc, según lo que pudo observar desde la retaguardia. "No te va a decir que están a punto de ser ilegales", declaró Russell, añadiendo: "basándonos en los tiempos de vuelta y en el modo de motor que empleaban, esa es la única explicación que se nos ocurre, y a pesar de ello estamos muy contentos con el resultado".

Los comentarios de Russell reavivan temores de descalificación para Ferrari

Leclerc pierde la lucha en Hungría

En una entrevista posterior a la carrera, Leclerc atribuyó el descenso del ritmo del equipo al chasis, sin mencionar dudas respecto al desgaste excesivo en la parte inferior del coche. "A partir de la vuelta 40 tuvimos un problema con el chasis y ahora conozco más detalles al respecto", explicó.

"En el coche, sinceramente, no tenía muy claro lo que sucedía. Creí que se trataba de algo bajo nuestro control, pero me equivoqué", añadió. "Lamentablemente, el problema en el chasis nos jugó una mala pasada. Es realmente frustrante luchar por la victoria, arrancar con un ritmo prometedor y terminar perdiéndolo todo."

Al final, Leclerc se conformó con el cuarto puesto en un fin de semana decepcionante para el piloto de pole, quien además recibió una penalización de cinco segundos por una conducción errática en su duelo con Russell.

