Leclerc responde a la acusación Russell sobre ILEGALIDADES en Ferrari

Charles Leclerc empezó la Gran Premio de Hungría desde la pole position, pero el domingo por la tarde no logró subir al podio.

El piloto de Ferrari explicó que, a partir de la segunda mitad de la carrera, se le presentó un problema. La frustración se palpaba, ya que una vez más no pudo convertir la pole en victoria.

El problema surgió cuando, por decisiones estratégicas, Lando Norris tomó el liderazgo. Con una única parada, Norris se impuso en el circuito de Hungaroring. Mientras tanto, el compañero de McLaren, Oscar Piastri, lo alcanzó con unas 20 vueltas restantes.

Posteriormente, George Russell presionó a Leclerc, entablando una intensa disputa. A pesar de una defensa enérgica, Russell lo adelantó, lo que le costó a Leclerc una penalización de 5 segundos y un punto de penalización.

Durante la fase final, el ritmo del Ferrari fue tan lento que Russell cuestionó si el monoplaza debería haber sido descalificado por desgaste excesivo en el alerón, según la normativa de la FIA. Aunque esta teoría resulta interesante, Leclerc se mostró reacio a confirmarla.

Problema con el chasis

"Por supuesto, no tenía toda la información mientras conducía, pero ahora sí la dispongo", declaró Leclerc a los medios en Hungaroring. "Desde la vuelta 40, el chasis nos jugó una mala pasada."

El piloto no ofreció mayores detalles sobre la falla, pero comentó: "A partir de ese instante, me sentí como un pasajero en mi propio coche. No podía hacer nada y la frustración en la cabina fue enorme. Al principio pensé que el problema se debía a una decisión de ajustar la configuración más temprano en la carrera, pero resultó no ser así."

"Estoy realmente decepcionado y frustrado", continuó el monegasco. "Hoy se presentó una clara oportunidad para ganar una carrera este año. Durante las primeras vueltas teníamos la velocidad necesaria y dominábamos la pista. Incluso en la segunda parte fuimos competitivos, al menos hasta la vuelta 40.

Lamentablemente, en las últimas 30 vueltas perdimos cerca de 45 segundos. Es una gran desilusión, pero así es el mundo de las carreras. Ahora que conozco lo que ocurría tras bastidores, entiendo que hay situaciones difíciles de prever."

