Andrea Kimi Antonelli reveló cuál fue la decisión en Mercedes que derivó en la crisis que está viviendo en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El corredor italiano, en declaraciones publicadas por AutoMotorUndSport, habló de sus problemas en las últimas semanas: “Sospechamos del nuevo eje trasero. Llegó por primera vez a Imola.

"Desde entonces sentí que estaba conduciendo otro coche. Había perdido la confianza. Apenas la vieja suspensión estaba de vuelta en el coche, la confianza había vuelto.

"La clasificación no fue como se esperaba, pero la carrera demostró que ahora me siento más cómodo de nuevo. Conduje 50 vueltas con un juego de neumáticos y defendí el último punto contra los coches que tenían neumáticos con mejor agarre en ese momento", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

