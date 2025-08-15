close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli ahead of practice at Monza

La decisión en Mercedes que ARRUINÓ a Kimi Antonelli: "Perdí la confianza"

La decisión en Mercedes que ARRUINÓ a Kimi Antonelli: "Perdí la confianza"

Antonelli ahead of practice at Monza

Andrea Kimi Antonelli reveló cuál fue la decisión en Mercedes que derivó en la crisis que está viviendo en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El corredor italiano, en declaraciones publicadas por AutoMotorUndSport, habló de sus problemas en las últimas semanas: “Sospechamos del nuevo eje trasero. Llegó por primera vez a Imola.

"Desde entonces sentí que estaba conduciendo otro coche. Había perdido la confianza. Apenas la vieja suspensión estaba de vuelta en el coche, la confianza había vuelto.

"La clasificación no fue como se esperaba, pero la carrera demostró que ahora me siento más cómodo de nuevo. Conduje 50 vueltas con un juego de neumáticos y defendí el último punto contra los coches que tenían neumáticos con mejor agarre en ese momento", comentó.

Relacionado: Kimi Antonelli confirma EXCESO DE CONFIANZA: "Subestimé las pistas"

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Mercedes Lando Norris Oscar Piastri Andrea Kimi Antonelli Imola

Últimas Noticias

Ferrari

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

  • 1 hour ago
Ferrari

Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"

  • hace 16 minutos
Mercedes

La decisión en Mercedes que ARRUINÓ a Kimi Antonelli: "Perdí la confianza"

  • hace 36 minutos
Ferrari

Schumacher: "No descarto que Lewis Hamilton abandone Ferrari a finales de 2025"

  • 1 hour ago
Mercedes

Kimi Antonelli CULPA a Pirelli por uno de sus choques: "Me costó"

  • 1 hour ago
Mercedes

Kimi Antonelli confirma EXCESO DE CONFIANZA: "Subestimé las pistas"

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x