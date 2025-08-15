Kimi Antonelli CULPA a Pirelli por uno de sus choques: "Me costó"
Andrea Kimi Antonelli señaló a Pirelli por uno de los incidentes que tuvo en la crisis que atraviesa con Mercedes.
En declaraciones publicadas por AutoMotorUndSport, el corredor italiano dijo lo siguiente sobre los neumáticos: "Pirelli trajo el neumático C6 para las carreras europeas.
"Me costó entender este neumático. No reaccionó constantemente. En el tercer entrenamiento de Imola, conduje hasta el cuarto lugar. En la calificación unas horas más tarde, no pude sacar lo mismo del neumático, aunque tenía menos gasolina a bordo.
"Un factor podría ser que he subestimado las rutas que ya conozco. Especialmente Imola. Llegué de Miami con una pole position en el sprint y un tercer puesto en la carrera principal.
"Por supuesto, pensé que las cosas iban aún mejor en mi ruta de la casa en Imola. Tal vez también me haya cargado una presión innecesaria. Esperaba demasiado de mí mientras me iba al fin de semana sin carga en nuevas rutas. Podría conducir más libre", señaló.
¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.
Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.
- 1. McLaren 559 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 236 puntos
- 4. Red Bull Racing 194 puntos
- 5. Williams 70 puntos
- 6. Aston Martin 52 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 7. Racing Bulls 45 puntos
- 9. Haas 35 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
