Hamilton lanza una ADVERTENCIA sobre el GP de Países Bajos

Lewis Hamilton tuvo otro fin de semana decepcionante en el Gran Premio de Hungría. Mientras que su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, se batía por estar en la lucha por el podio, Hamilton se quedó fuera de los puntos.

El siete veces campeón del mundo reconoce que atraviesa un momento complicado y, tras la carrera, dejó entrever que se avecinan cambios.

Aunque el piloto británico llegó a Ferrari con el sueño de conquistar su octavo título mundial, la temporada no ha cumplido esas expectativas. Desde un inicio quedó claro que la oportunidad de brillar tardaría en llegar, ya que Ferrari no logrará sumar victorias en ninguno de los campeonatos de este año.

Con McLaren dominando en todos los aspectos, el rendimiento personal de Hamilton se ha quedado corto. Tras otro final de semana frustrante en Hungría, el piloto se mostró visiblemente abatido e incluso insinuó que Ferrari podría considerar un cambio en su alineación.

Hamilton destrozado tras la clasificación en Hungría

El sábado, Hamilton no logró llegar a la Q3 y se clasificó en la duodécima posición, mientras que Leclerc consiguió la pole position. Tras la sesión, el británico se criticó a sí mismo, calificando su actuación de "completamente inútil" y sugiriendo que quizás Ferrari debería replantearse la elección de piloto.

La situación no mejoró durante la carrera del domingo, en la que terminó en la misma posición y, por lo tanto, sin puntos. Aun en medio de la frustración, dejó entrever que en el próximo Gran Premio en Zandvoort planea dar la batalla con más fuerza.

El piloto de 40 años confía en que el parón estival le permitirá recargar energías y volver a competir al máximo nivel. "Voy a aprovechar las vacaciones de verano para recuperarme, recargar las baterías y volver con más fuerza", declaró con determinación frente a los medios en Hungría.

Aunque admite que aún no ha alcanzado su nivel ideal, insiste en que la lucha está lejos de terminar y pide no ser descartado.

