¿Se va Antonelli? ¿Russell? Lo último sobre Verstappen y Mercedes
George Russell y Andrea Kimi Antonelli atraviesan momentos de incertidumbre, ya que los rumores sobre la posible llegada de Max Verstappen a Mercedes se han intensificado.
Aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo, Russell espera conocer en pocas semanas cuál será la situación de su contrato actual.
“No existe una fecha límite estricta”, comenta Russell. “Claro que intentamos tener todo resuelto antes del receso de verano… Espero que en las próximas semanas se produzca algún avance, pero tendremos que esperar.”
El jefe de Mercedes, Toto Wolff, también demanda claridad: “Es fundamental tratar a todos con respeto: la organización, los pilotos, todos. No quiero que un piloto se mantenga demasiado tiempo en la incertidumbre. Todo debe estar definido antes del receso.”
Russell apuesta por la estabilidad, Mercedes por soluciones a corto plazo
Según el exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, es posible que a Russell se le ofrezca un contrato de un año, dejando la puerta abierta para fichar a Verstappen después de 2026.
“Creo que quieren darle a George un contrato de un año para poder contar con Max en 2027, aunque George tal vez prefiera algo a largo plazo”, afirmó Steiner durante el podcast Red Flags.
“Puede que el aspecto económico también influya, o que Toto Wolff esté intentando ejercer presión sobre él”, finalizó.
