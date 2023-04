Nazario Assad De León

Martes 18 Abril 2023 17:08 - Actualizada: 17:08

La relación entre el español Fernando Alonso y el británico Lewis Hamilton nunca ha sido la más cordial, y en revelaciones recientes del piloto español tiene nombre y apellido del causante de ello, Ron Dennis.

En el año 2007, cuando Fernando se encontraba en la cima de su carrera al ganar los dos campeonatos del mundo en esa era, al entrar a McLaren como piloto. En lo que pensaba sería su camino al tercer campeonato de pilotos, se encontró con una escudería que le dio la espada por completo en beneficio de otro piloto, Lewis Hamilton.

El jefe del equipo en ese momento, Ron Dennis, siempre se había caracterizado por ser un personaje muy polémico, y en un movimiento que no se podría haber anticipado por el español que llegó con la moral de sus campeonatos en alto, las prioridades del equipo fueron para Lewis, lo que generó una mala relación entre ellos como efecto colateral del asunto.

“La situación de esa temporada no fue bien manejada por el jefe del equipo. Éramos jóvenes. Éramos inmaduros.", dijo Fernando que vive el otro lado de la moneda como el gran veterano del circuito en Aston Martin.

"Como dijo Ron tras la penúltima carrera en China, nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando, ahí supe que me tenía que ir” dijo el bicampeón.

Este tipo de comportamientos forzaron que la relación entre los talentosos pilotos se fuera deteriorando cada vez más, debido a la total incapacidad de la escudería para lidiar con la situación de la manera más correcta para ambos.

"Éramos muchas de las cosas que no somos ahora y necesitábamos ayuda de la gerencia que no obtuvimos. No podía continuar con McLaren, era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje." declaró Fernando a PlanertF1

Fernando Alonso tuvo que rescindir de manera inmediata su contrato tras esa temporada, perdiendo un valioso año de su exitosa carrera en la Fórmula 1 gracias a Dennis que lo privó de o que pudo ser su tercer título, meta que aún busca lograr.

Con el paso de los años la relación de Alonso y Hamilton ha sido más social, sin embargo esa espina seguirá clavada durante mucho tiempo ya que marcó la carrera de ambos conductores, con el asturiano sin volver a campeonar y el británico empezando su brillante carrera que lo llevó a ser heptacampeón del mundo.