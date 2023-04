Nazario Assad De León

Lewis Hamilton aún no ha firmado un nuevo contrato con la escudería Mercedes, que terminará en 2023. El siete veces campeón del mundo vuelve a analizar su situación y le gustaría seguir los pasos del legendario Sir Stirling Moss.

Tras el declive de Mercedes tras 2021, no es el momento más fácil de Hamilton en la Fórmula 1. El hombre de Stevenage anhela nuevos éxitos y su octavo título mundial, pero con el dominio de Max Verstappen y Red Bull , actualmente parece una ilusión que el piloto británico gane ese título a corto plazo.

Mientras tanto, los rumores sobre el futuro de Hamilton circulan a gran velocidad. Su contrato con Silver Arrows expira después de esta temporada.

Los rumores continúan girando

Aunque la idea inicial era sentarse a la mesa en el invierno y hacer arreglos para un nuevo contrato, no se tomaron decisiones y Hamilton apareció en el inicio de la nueva temporada sin un nuevo compromiso.

Por lo tanto, es bastante difícil por el momento y eso a su vez provoca muchos rumores en torno al piloto de Mercedes. Su nombre se asocia regularmente con Ferrari para una última aventura en la categoría reina.

En cualquier caso, los rumores seguirán circulando hasta que haya un garabato bajo un nuevo contrato.

Stirling Moss

El propio Hamilton reitera su deseo de quedarse en Mercedes, apuntando a un legendario ex piloto.

"Me siento muy bien al respecto. Todavía me siento como en casa aquí. Es mi familia. Honestamente, me veo quedándome en Mercedes hasta mis últimos días. Si miras las leyendas, Sir Stirling Moss también estuvo activo en Mercedes hasta el final".

"Así que es mi sueño tener eso algún día. Bueno, en realidad ya lo tengo. Quiero decir que quiero continuar sobre esta base y continuar construyendo la marca", dijo para Motorsport.