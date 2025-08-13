close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
toto wolff, lewis hamilton, mercedes, ferrari, graphic

Wolff ve a Hamilton completamente DERROTADO en Ferrari

Wolff ve a Hamilton completamente DERROTADO en Ferrari

toto wolff, lewis hamilton, mercedes, ferrari, graphic

Lewis Hamilton vivió otro episodio de frustración en la pista en Hungría y Toto Wolff ha tenido que salir a abordar la situación de su ex piloto.

Durante la clasificación en el Hungaroring, el siete veces campeón no consiguió avanzar más allá de la Q2. Al terminar la sesión, no pudo reprimir su descontento e incluso afirmó que Ferrari debería considerar otra opción para la escudería. La situación no mejoró el domingo.

Tras una esperanzadora reaparición en Bélgica, donde fue reconocido como el “Driver of the Day”, se creía que el fin de semana en Hungría sería una nueva oportunidad para redimirse antes de la pausa veraniega.

Con Charles Leclerc logrando la pole position, parecía que Ferrari tenía todo perfectamente en orden. Sin embargo, para Hamilton el destino fue otro: eliminado en la Q2 desde la P12, tuvo que ver cómo su compañero se llevaba todos los reflectores en Budapest. El domingo tampoco trajo el cambio que esperaba.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Emociones a flor de piel

Aunque Hamilton es conocido por sus reacciones emotivas tras las sesiones, este fin de semana se mostró especialmente crudo ante las cámaras de Sky Sports. Desde el boardradio soltó.

“Cada vez, siempre lo mismo”. Explicó que sentía que todo recaía en él: “Siempre es culpa mía. Me siento totalmente inútil. El coche está listo para arrancar desde la pole, pero yo no aporto lo suficiente”. Incluso llegó a sugerir que quizá el equipo debería apostar por otro piloto.

Toto Wolff, su antiguo jefe en Mercedes, fue testigo de la jornada y comentó: “Lewis siempre dice lo que siente. Esa fue exactamente su reacción después de la sesión. En el pasado, también tuvo sus dudas cuando sentía que no cumplía sus propias expectativas, lo que le llevaba a mostrarse muy emotivo. Pero se castigará a sí mismo, porque es el GOAT y nadie se lo podrá quitar”.

Wolff está convencido de que Hamilton no piensa retirarse pronto: “Lewis aún tiene metas por conquistar en la Fórmula 1. No tiene prisa por irse. El próximo año veremos coches totalmente nuevos, con motores que exigirán una gestión inteligente de la energía. Eso es justo lo que le conviene a Lewis, y espero verlo competir durante muchos años más.”

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

Relacionado

Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Toto Wolff Sky Sports Budapest
Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano:
Sergio Pérez

Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"

  • 2 hours ago
¿Adiós Alpine? El nuevo ASIENTO que tiene en la mira Franco Colapinto
Alpine

¿Adiós Alpine? El nuevo ASIENTO que tiene en la mira Franco Colapinto

  • 3 hours ago

Últimas Noticias

Cadillac

TODOS los detalles de la negociación Cadillac-Checo

  • hace 4 minutos
Formula 1

F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión

  • 1 hour ago
Sergio Pérez

Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"

  • 2 hours ago
Mercedes

ÚLTIMA HORA: Mercedes se reúne con Max Verstappen ¿el adiós de Kimi Antonelli?

  • Hoy 15:54
Alpine

¿Adiós Alpine? El nuevo ASIENTO que tiene en la mira Franco Colapinto

  • 3 hours ago
Cadillac

BOMBAZO: Christian Horner volvería a REUNIRSE con Checo Pérez

  • Hoy 18:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x