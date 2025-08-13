Wolff ve a Hamilton completamente DERROTADO en Ferrari

Lewis Hamilton vivió otro episodio de frustración en la pista en Hungría y Toto Wolff ha tenido que salir a abordar la situación de su ex piloto.

Durante la clasificación en el Hungaroring, el siete veces campeón no consiguió avanzar más allá de la Q2. Al terminar la sesión, no pudo reprimir su descontento e incluso afirmó que Ferrari debería considerar otra opción para la escudería. La situación no mejoró el domingo.

Tras una esperanzadora reaparición en Bélgica, donde fue reconocido como el “Driver of the Day”, se creía que el fin de semana en Hungría sería una nueva oportunidad para redimirse antes de la pausa veraniega.

Con Charles Leclerc logrando la pole position, parecía que Ferrari tenía todo perfectamente en orden. Sin embargo, para Hamilton el destino fue otro: eliminado en la Q2 desde la P12, tuvo que ver cómo su compañero se llevaba todos los reflectores en Budapest. El domingo tampoco trajo el cambio que esperaba.

Emociones a flor de piel

Aunque Hamilton es conocido por sus reacciones emotivas tras las sesiones, este fin de semana se mostró especialmente crudo ante las cámaras de Sky Sports. Desde el boardradio soltó.

“Cada vez, siempre lo mismo”. Explicó que sentía que todo recaía en él: “Siempre es culpa mía. Me siento totalmente inútil. El coche está listo para arrancar desde la pole, pero yo no aporto lo suficiente”. Incluso llegó a sugerir que quizá el equipo debería apostar por otro piloto.

Toto Wolff, su antiguo jefe en Mercedes, fue testigo de la jornada y comentó: “Lewis siempre dice lo que siente. Esa fue exactamente su reacción después de la sesión. En el pasado, también tuvo sus dudas cuando sentía que no cumplía sus propias expectativas, lo que le llevaba a mostrarse muy emotivo. Pero se castigará a sí mismo, porque es el GOAT y nadie se lo podrá quitar”.

Wolff está convencido de que Hamilton no piensa retirarse pronto: “Lewis aún tiene metas por conquistar en la Fórmula 1. No tiene prisa por irse. El próximo año veremos coches totalmente nuevos, con motores que exigirán una gestión inteligente de la energía. Eso es justo lo que le conviene a Lewis, y espero verlo competir durante muchos años más.”

