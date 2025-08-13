Russell desató la FURIA de Leclerc en el GP de Hungría

George Russell cerró el Gran Premio de Hungría en el podio, a pesar de haber arrancado desde la cuarta posición y dejó una sensación muy amarga en Charles Leclerc.

Fue un resultado sorprendente, ya que tanto Ferrari como McLaren habían mostrado mayor velocidad este fin de semana. Al terminar la carrera, el piloto se mostró muy satisfecho con lo logrado.

Russell comenzó la carrera en cuarta posición en Hungaroring, pero hacia el final, tras un duelo intenso, logró superar a Charles Leclerc.

La lucha no fue fácil, ya que el piloto de Ferrari se defendió con fuerza, moviéndose en dos ocasiones mientras frenaba, lo que enfureció a Russell por la radio.

No obstante, el piloto británico se mostró aliviado de que no se produjera ningún accidente y pudo continuar compitiendo sin contratiempos.

Russell satisfecho con su podio en Hungría

Russell destacó que el resultado renovó las esperanzas, especialmente en un momento en el que Mercedes había mostrado algunas dificultades en las últimas semanas.

Con la pausa de verano a la vuelta de la esquina, un podio resulta un cierre perfecto para la carrera.

"Estoy muy contento con la jornada de hoy. La clasificación de ayer fue algo inesperada, al igual que todo el fin de semana. Por eso, me alegra haber subido al podio", comentó el piloto británico en su primera reacción tras la carrera.

