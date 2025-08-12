Lo ÚLTIMO sobre el futuro de Antonelli y Russell en Mercedes

George Russell no espera ningún anuncio durante el parón veraniego sobre su contrato con Mercedes en la F1, lo cual aumenta la tensión para él y para Andrea Kimi Antonelli.

Tras haberse difundido rumores acerca del interés de Toto Wolff en fichar a Max Verstappen para los Silver Arrows, Russell se ha visto sometido a constantes preguntas sobre por qué aún no se le ofrece un nuevo contrato con Mercedes más allá de la temporada 2025.

El piloto de 27 años puede respirar tranquilo ahora que Verstappen confirmó su continuidad en Red Bull para 2026, aunque ni Russell ni su compañero Kimi Antonelli han visto anunciarse una extensión oficial de contrato.

El británico cerró la primera mitad de la temporada de F1 con buen pie el pasado fin de semana al conseguir su 21º podio en el Gran Premio de Hungría, mientras que Antonelli sólo sumó un punto al terminar en la décima posición.

Aunque el actual receso veraniego parecería el momento perfecto para que Mercedes definiera el futuro de su dúo de pilotos, Russell ha asegurado que no siente ninguna presión de tiempo para que eso suceda.

"No hay prisa. Sucederá, sucederá", declaró la estrella de Mercedes a Sky Sports antes del parón, y añadió: "No se trata de si, sino de cuándo".

George Russell tiene la ventaja en las negociaciones de su contrato con Mercedes

¿Qué impide a Mercedes renovar a Russell?

Analizando el complicado escenario contractual de Russell en Hungría, el excomentarista de Sky Sports F1, Martin Brundle, señaló: "El rendimiento es lo primordial, sin duda. Todos tienen una idea aproximada de lo que ganan los demás, por lo que George no va a querer aceptar un salario menor. ¿Por qué tendría que hacerlo? Buscará certezas. No le gustaría volver a encontrarse en esta situación el próximo año si aparece Max Verstappen en el mercado. Si yo fuera su representante, le diría: 'No digas que vas a pilotar sin recibir nada' o 'No insistas en pedir, porque eso nos perjudicará más adelante'."

El expiloto continuó explicando por qué Mercedes aún no ha anunciado un nuevo contrato para Russell, afirmando que la situación ha cambiado a su favor: "¿No ha dado giro la situación? De repente, George es, con diferencia, el mejor piloto disponible en el mundo de la Fórmula 1 sin compromiso para el próximo año. Así que, de pronto, decide tomarse las cosas con más calma."

A pesar de que el cuatro veces ganador de Grandes Premios, gestionado por Mercedes, ha negado en reiteradas ocasiones estar en conversaciones con otros equipos durante las negociaciones contractuales de este año, el argumento de Brundle es contundente. El británico sería, sin duda, una incorporación muy atractiva para cualquiera de los rivales de Mercedes si se le presenta una oferta más favorable.

