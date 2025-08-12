Leclerc, decepcionado y FRUSTRADO en Ferrari

Charles Leclerc inició la Gran Premio de Hungría desde la pole, pero el domingo por la tarde ni siquiera logró subir al podio. El piloto de Ferrari explicó que tuvo problemas durante la segunda mitad de la carrera, lo que aumenta su frustración tras no haber conseguido transformar la pole en victoria.

Leclerc perdió el liderazgo por estrategia frente a Lando Norris, quien ganó la carrera en el Hungaroring tras una única parada en boxes. Por su parte, Oscar Piastri, en el otro McLaren, lo alcanzó a falta de veinte vueltas, y posteriormente George Russell presionó a Leclerc.

El piloto de Mercedes lo adelantó pese a la enérgica defensa del monegasco, lo que le costó una penalización de cinco segundos y un punto de sanción.

En la fase final, Leclerc redujo notablemente la velocidad, lo que según Russell podría haber conllevado a la descalificación de Ferrari por el desgaste excesivo del chasis en una posible carrera a máxima velocidad. Leclerc, sin embargo, se muestra reservado respecto a dicha teoría.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Problema con el chasis

"Obviamente, no tenía toda la información mientras conducía, pero ahora sí la tengo", declaró Leclerc a la prensa en el Hungaroring. Añadió que, a partir de la vuelta 40, el equipo detectó un problema en el chasis, aunque no precisó en qué consistía exactamente.

Desde ese momento, se sintió como un simple pasajero, incapaz de reaccionar, y la frustración en la cabina creció notablemente. Inicialmente, pensó que la incidencia se debía a una modificación en la configuración realizada al inicio de la carrera, pero pronto se descartó esa hipótesis.

"Sigo muy decepcionado y frustrado", continuó el monegasco. "Si hoy había una oportunidad de conseguir la primera victoria de la temporada, estaba en nuestras manos. Contábamos con la velocidad necesaria y durante la primera parte de la carrera fuimos muy fuertes. Incluso en la segunda fase, hasta la vuelta 40, mantuvimos buen ritmo, pero en las últimas 30 vueltas perdimos aproximadamente 45 segundos".

"Estoy sumamente decepcionado, aunque así es a veces en este deporte. Ahora que sé lo que ocurría entre bastidores, me doy cuenta de que situaciones como esta son totalmente impredecibles."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!