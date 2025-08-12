Hamilton, obligado a ABANDONAR tras pelea con Verstappen

Lewis Hamilton se vio obligado a abandonar la pista en el Gran Premio de Hungría tras batallar con su antiguo rival, Max Verstappen. Ambos pilotos, que en conjunto suman 11 títulos mundiales, se disputaban apenas la décima posición, lo que evidencia el difícil fin de semana que les esperaba.

En la vuelta 29, mientras Hamilton seguía de cerca a Isack Hadjar, piloto de Racing Bulls, Verstappen apostó por un adelantamiento sorpresivo contra el británico. Aunque no se evidenció contacto, la maniobra tomó a Hamilton por sorpresa, obligándolo a salirse de la pista y cediendo la posición a su rival.

Pocos instantes después, la FIA confirmó que se abriría una investigación sobre la maniobra del campeón del mundo, lo que añade una nueva capa de tensión a esta rivalidad histórica.

Hamilton vs. Verstappen

La rivalidad entre Hamilton y Verstappen se remonta a la emocionante lucha por el campeonato en 2021.

En aquella ocasión, Verstappen salió vencedor en la última vuelta de la última carrera de la temporada, tras una campaña llena de disputas intensas y varios choques en la pista.

Desde entonces, Verstappen ha consolidado su dominio al sumar tres campeonatos consecutivos, mientras que Hamilton solo consiguió dos victorias en ese período.

En 2025, sin embargo, ninguno de los dos compite por el título, debido al imparable rendimiento de McLaren y las dificultades de Red Bull y Ferrari para desafiar consistentemente en las carreras.

