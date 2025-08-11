Hamilton realiza INAUDITA acción contra un fan de Ferrari en el GP de Hungría
Hamilton realiza INAUDITA acción contra un fan de Ferrari en el GP de Hungría
Lewis Hamilton fue filmado arrebatándole un artículo de merchandising de Ferrari a un aficionado durante un evento previo al Gran Premio de Hungría.
Desde que se unió a Ferrari a comienzos de este año, la afición del equipo se ha multiplicado. Miles se congregaron en Maranello para recibir al siete veces campeón del mundo con gran entusiasmo.
A pesar de una temporada decepcionante, la fidelidad de sus seguidores se mantiene intacta. Este fin de semana, multitudes se dieron cita en la zona de fans en Hungría para saludar en persona al piloto de 40 años.
Hamilton y su compañero, Charles Leclerc, sorprendieron a los presentes ofreciendo artículos gratuitos de Ferrari. Durante el evento, comenzaron a lanzar gorras al público, generando un ambiente de gran emoción.
Sin embargo, un aficionado no tuvo la misma suerte. Un vídeo que se ha viralizado en redes muestra cómo el campeón le quitó rápidamente una gorra a un seguidor.
En la grabación se observa a un público que, posicionado detrás del piloto, se acercaba a la pila de gorras que Hamilton lanzaba. Al notar su intención, el campeón se apresuró a retirarle la gorra, dejando claro quién tenía el control.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Hamilton no logra reaccionar en Hungría
En Budapest, la suerte de Hamilton con Ferrari seguía siendo esquiva. El piloto sufrió nuevamente una eliminación temprana durante la clasificación del sábado, evidenciando las dificultades que enfrenta en pista.
Tras la sesión de Q2, Hamilton transmitió un mensaje de frustración a Riccardo Adami a través de la radio. Con evidente desaliento, lamentó su mala racha expresando: "cada vez, cada vez".
Con paso cabizbajo, el campeón salió del coche y se dirigió al garaje de Ferrari, sin olvidar dedicar unos instantes para firmar una gorra a un joven aficionado que lo esperaba ansiosamente.
Además, la reciente doble eliminación en Q1 durante el Gran Premio de Bélgica añade otro tropiezo en su temporada. Así, Hamilton cerrará esta etapa en Ferrari antes del receso de verano dejando un sabor amargo.
Por su parte, Charles Leclerc sorprendió al avanzar hasta la sesión Q3 y conseguir la pole, dejando atrás incluso a los McLarens. El piloto de 27 años se mostró incrédulo con su logro, mientras la frustración de Hamilton se intensificaba al ver el éxito de su compañero.
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Los elementos que CONDICIONAN el rendimiento de Colapinto en Alpine
- hace 37 minutos
¡Hamilton insinúa su RETIRO de la F1!
- 1 hour ago
Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto
- 1 hour ago
Hamilton realiza INAUDITA acción contra un fan de Ferrari en el GP de Hungría
- 2 hours ago
¡Enormes noticias para Alonso! Aston Martin por fin suma esperado REFUERZO
- 2 hours ago
La increíble FALTA DE RESPETO de Antonelli hacia Verstappen
- 2 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto