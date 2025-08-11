La increíble FALTA DE RESPETO de Antonelli hacia Verstappen
Andrea Kimi Antonelli tiene claro que su futuro debe ser en Mercedes, y con George Russell como compañero.
Después de la gran cantidad de rumores que han puesto a Max Verstappen como uno de los nombres principales para Mercedes, el piloto italiano no parece entusiasmado con él y prefiere seguir a lado de Russell.
"Sé lo que el equipo quiere de cara al futuro y Toto también ha sido muy claro", señaló en palabras recogidas por SoyMotor.
"George y yo trabajamos bien juntos e intentaremos seguir trabajando juntos para que el equipo encuentre rendimiento", finalizó.
¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?
- 1. McLaren 559 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 236 puntos
- 4. Red Bull Racing 194 puntos
- 5. Williams 70 puntos
- 6. Aston Martin 52 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 7. Racing Bulls 45 puntos
- 9. Haas 35 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
