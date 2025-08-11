La increíble FALTA DE RESPETO de Antonelli hacia Verstappen

Andrea Kimi Antonelli tiene claro que su futuro debe ser en Mercedes, y con George Russell como compañero.

Después de la gran cantidad de rumores que han puesto a Max Verstappen como uno de los nombres principales para Mercedes, el piloto italiano no parece entusiasmado con él y prefiere seguir a lado de Russell.

"Sé lo que el equipo quiere de cara al futuro y Toto también ha sido muy claro", señaló en palabras recogidas por SoyMotor.

"George y yo trabajamos bien juntos e intentaremos seguir trabajando juntos para que el equipo encuentre rendimiento", finalizó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

