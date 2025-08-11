Antonelli critica a los 'tiburones' de F1 mientras los rumores de 2026 suben

La joven estrella de Mercedes, Kimi Antonelli, se ha pronunciado sobre los “tiburones” de la Fórmula 1 y mira con ilusión la segunda mitad de su temporada de novato.

El italiano de 18 años ha causado sensación en su primer año, sumando 63 puntos en las 12 primeras carreras y ubicándose en la séptima posición del campeonato de pilotos.

No obstante, el futuro de Antonelli tras el cierre de esta temporada sigue siendo incierto, ya que su contrato se extiende únicamente hasta finales de 2025. Por otro lado, el interés de Mercedes por contar con el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, para 2026 ha sido confirmado por Toto Wolff. Este movimiento, en caso de llevarse a cabo, podría tener un mayor impacto en el futuro de George Russell.

El piloto también ha admitido que la constante exposición mediática puede resultar abrumadora. “En la F1 es como nadar en un mar lleno de tiburones. Si te descuidas, te atrapan al instante”, explicó a Corriere della Sera. “Lo entendí en Imola, fue allí cuando comprendí lo importante que es reservar tiempo para mí mismo, momentos en los que puedo desconectar y encontrar un espacio de paz en el motorhome.”

Kimi Antonelli logró un podio en Canadá

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

La temporada debut de Antonelli

El Gran Premio de Emilia-Romagna, disputado en mayo y celebrado en su país natal, fue la carrera a la que Antonelli hacía referencia.

En esa ocasión, invitó a todos sus amigos de la escuela al circuito. Sin embargo, vivió un fin de semana de pesadilla y se vio obligado a retirarse en la vuelta 46 mientras se encontraba en décima posición.

En las 10 carreras restantes, Antonelli buscará seguir demostrando su valía ante el equipo, con la esperanza de conseguir un contrato a largo plazo y alcanzar su primera victoria en la F1, consolidando así una temporada debut muy prometedora.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!