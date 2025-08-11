Las palabras de Leclerc que lo ponen en el RADAR de Red Bull

Según Charles Leclerc, Red Bull Racing ha tomado una decisión acertada al nombrar a Laurent Mekies como director deportivo.

El monegasco trabajó estrechamente con el francés durante sus años en Ferrari y asegura comprender muy bien lo que experimenta un piloto.

Mekies ha sido presentado por Red Bull como el sucesor de Christian Horner. Se espera que el ingeniero francés vuelva a poner al equipo en la lucha por el campeonato, aunque de una forma distinta a la de Horner.

Con una extensa trayectoria en la ingeniería de alto nivel e incluso experiencia en la FIA, su llegada promete aportar una visión diferencial al equipo Racing Bulls.

Mekies entiende a los pilotos

Al mando de la escudería, Red Bull apuesta una vez más por un perfil técnico, al igual que James Vowles en Williams y Andrea Stella en McLaren.

Durante la conferencia de prensa en Hungría, Leclerc destacó que dar este ascenso al francés fue muy acertado.

"Cuando trabajé con él, aún no desempeñaba el papel de director y se notaba que entendía perfectamente a los pilotos. No tuve que decir mucho para que comprendiera mis impresiones. Estoy muy contento por él".

