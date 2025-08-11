Las SENTIMENTALES palabras de Wolff sobre Horner
Las SENTIMENTALES palabras de Wolff sobre Horner
Mercedes y su director de equipo, Toto Wolff, ha expresado cierto pesar por la ausencia de su acérrimo rival, Christian Horner, en el paddock de la Fórmula 1.
En declaraciones a Channel 4, Wolff recordó que, aunque Horner solía comportarse de forma poco agradable, su partida deja un hueco en uno de los personajes más emblemáticos de este deporte.
Pocos días después del Gran Premio de Gran Bretaña, Red Bull anunció que Laurent Mekies asumirá el mando en Red Bull Racing. Con este cambio, se da fin al extenso mandato del jefe de equipo más veterano de la F1, mientras que Wolff consolida su posición en Mercedes.
Durante más de una década, Wolff y Horner protagonizaron duelos que, a pesar de sus diferencias, ofrecieron un espectáculo único.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Uno de los protagonistas de la F1 se ha ido
Aunque nunca coincidieron del todo, Wolff admite que extraña la rivalidad: “De alguna manera, sí. Durante doce años competimos cara a cara”.
También reconoció la tensa relación entre ambos: “A menudo se comportaba de forma arrogante, y no dudé en decírselo. Sin duda, era una figura controvertida y polarizante, uno de los grandes protagonistas de nuestro deporte.”
Más allá de su personalidad, es difícil superar el palmarés del británico: “Su rendimiento y trayectoria hablan por sí solos, tanto para él como para el equipo. La ausencia de una figura tan consolidada se siente como si uno de los antiguos dinosaurios desapareciera de la F1. Quedan pocos jefes de equipo, lo que hace que el ambiente se perciba bastante solitario.”
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Cambios drásticos para Alonso en Aston Martin; Estrella de Real Madrid quiere llegar a Fórmula 1
- 1 hour ago
Antonelli critica a los 'tiburones' de F1 mientras los rumores de 2026 suben
- 2 hours ago
Las palabras de Leclerc que lo ponen en el RADAR de Red Bull
- 2 hours ago
Las SENTIMENTALES palabras de Wolff sobre Horner
- 3 hours ago
Hamilton recibe IMPULSO tras una admisión clave de Leclerc
- 3 hours ago
El recuerdo de Vettel y Ferrari destaca el FRACASO de Hamilton
- 3 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto