Las SENTIMENTALES palabras de Wolff sobre Horner

Mercedes y su director de equipo, Toto Wolff, ha expresado cierto pesar por la ausencia de su acérrimo rival, Christian Horner, en el paddock de la Fórmula 1.

En declaraciones a Channel 4, Wolff recordó que, aunque Horner solía comportarse de forma poco agradable, su partida deja un hueco en uno de los personajes más emblemáticos de este deporte.

Pocos días después del Gran Premio de Gran Bretaña, Red Bull anunció que Laurent Mekies asumirá el mando en Red Bull Racing. Con este cambio, se da fin al extenso mandato del jefe de equipo más veterano de la F1, mientras que Wolff consolida su posición en Mercedes.

Durante más de una década, Wolff y Horner protagonizaron duelos que, a pesar de sus diferencias, ofrecieron un espectáculo único.

Uno de los protagonistas de la F1 se ha ido

Aunque nunca coincidieron del todo, Wolff admite que extraña la rivalidad: “De alguna manera, sí. Durante doce años competimos cara a cara”.

También reconoció la tensa relación entre ambos: “A menudo se comportaba de forma arrogante, y no dudé en decírselo. Sin duda, era una figura controvertida y polarizante, uno de los grandes protagonistas de nuestro deporte.”

Más allá de su personalidad, es difícil superar el palmarés del británico: “Su rendimiento y trayectoria hablan por sí solos, tanto para él como para el equipo. La ausencia de una figura tan consolidada se siente como si uno de los antiguos dinosaurios desapareciera de la F1. Quedan pocos jefes de equipo, lo que hace que el ambiente se perciba bastante solitario.”

