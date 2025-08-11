El recuerdo de Vettel y Ferrari destaca el FRACASO de Hamilton

Sebastian Vettel, leyenda de la Fórmula 1, ha celebrado en sus redes sociales su primera victoria con el icónico rojo de Ferrari y ha aprovechado la ocasión para señalar una clara debilidad en su nuevo compañero, Lewis Hamilton.

A pesar de haberse retirado del pináculo del automovilismo en 2022, el tetracampeón sigue compartiendo sus grandes momentos. En su cuenta personal de Instagram, rememora con cariño su triunfo en el Gran Premio de Malasia de 2015, al que considera uno de sus mejores logros, ya que ganar para un equipo nuevo supuso no solo un alivio, sino también la realización de un sueño.

Con Ferrari, Vettel consiguió trece victorias más, pero nunca pudo alzarse con el título mundial tras su brillante etapa en Red Bull. De hecho, su victoria en Malasia representó únicamente su segunda salida con la Scuderia italiana, algo que para muchos era el indicador del potencial similar que se esperaba ver en Hamilton esta temporada.

Sin embargo, el debut de Hamilton con los colores rojos ha estado lejos de cumplir expectativas. Apenas ha logrado subir al podio, contando solo con la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de China.

Aunque esa conquista se pueda comparar con el triunfo de Vettel en Malasia hace una década, tras catorce jornadas el veterano piloto se muestra visiblemente desanimado y su única hazaña en la fase sprint no basta para justificar, por el momento, su apuesta en Maranello.

El triunfo de Hamilton no basta

Tristemente, Hamilton parece haber seguido el mismo camino que otros pilotos que se dejaron seducir por el sueño de volver a la cima en Ferrari. Vettel llegó a Maranello con la esperanza de lograr el campeonato una vez más, pero solo pudo terminar segundo en 2017 y 2018.

Aunque en aquel entonces la hegemonía del británico en el campeonato, consolidada con Mercedes, influyó en el resultado, la incertidumbre persiste. Incluso Fernando Alonso, bicampeón, vivió una experiencia similar sin conseguir el título con los colores rojos.

