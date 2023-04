Fernando Alonso es un competidor nato. No se imagina haciendo otra cosa diferente a pelear contra alguien más mientras va a toda velocidad.

El español es el piloto más veterano de la Fórmula 1. Tiene 41 años y estará al menos esta y otra temporada más en la categoría.

Sin embargo, sabe que no estaba escrito que este sueño se cumpliera. Por lo tanto, explica que pudo haber un Plan B.

Todo pasa por la velocidad y la adrenalina. Al ser cuestionado por la F1 por esa alternativa fue claro: la bicicleta.

"Amo el ciclismo, así que probablemente conduciría mi bicicleta en el Tour de Francia", contó.

Lewis Hamilton también habló al respecto. Admitió que su idea pasaba por el arte, algo que ya ha probado.

"Creo que realmente me gustaría tocar en una banda porque amo la música. Me encanta crear", expuso.

