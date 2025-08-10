Revelan conversaciones PRIVADAS de Ferrari con Vasseur

Ferrari se prepara para mantener conversaciones privadas con el director del equipo de F1, Fred Vasseur, según el comentarista de Sky Sports, David Croft.

Antes del Gran Premio de Hungría de este fin de semana, la Scuderia decidió anunciar su postura respecto al futuro de Vasseur, confirmando que el francés continuará al timón del equipo italiano.

El veterano de 57 años ya había firmado un contrato plurianual con Ferrari, acuerdo alcanzado antes de la última jornada del campeonato previo al receso de verano de la F1. La carrera en el Hungaroring ya generaba expectativas sobre el futuro del conjunto.

Tras el anuncio, el comentarista Crofty y el reportero de Sky F1 News, Craig Slater, conversaron en el paddock de Budapest sobre las posibles complicaciones que podría acarrear el nuevo compromiso de Vasseur.

En un vídeo publicado en las redes sociales de Sky F1, Slater preguntó: "¿Crees que es mucho pedirle a Fred Vasseur —quien se ha extendido por tres años— que en ese periodo consiga algo? ¿O le habrán condicionado diciendo: 'Fred, si quieres renovar más allá, tendrás que ganar un campeonato'?"

A lo que Croft respondió: "En público se continúa con las bases que Fred Vasseur ha establecido durante los 30 meses que lleva en el equipo desde su llegada en 2023. Sin embargo, entre bastidores, estoy seguro de que le exigirán explicaciones: ¿cuáles son tus planes para lograr que las victorias vuelvan a ser más frecuentes e incluso conseguir campeonatos en el futuro? Además, le preguntarán cómo piensa trabajar tanto en el departamento de chasis como en el de motores."

Vasseur bajo la lupa por el progreso de Ferrari

Tal como destacó Croft de Sky F1, el francés estará bajo presión para mejorar el rendimiento de la Scuderia, aunque dicha presión no se haga pública.

Desde que asumió la dirección en la escudería de Maranello, Vasseur no ha logrado superar el mejor resultado conseguido por Mattia Binotto, que fue un P2 en el campeonato de constructores. De hecho, su primera temporada terminó con una bajada en los resultados, habiéndose quedado en P3 en 2023.

Aunque conseguir el primer título para Ferrari desde 2008 pueda parecer una meta ambiciosa, es hacia donde la Scuderia debe dirigirse.

Permitir que Vasseur obtenga otra extensión de contrato en pocas temporadas sin alzarse con un campeonato demostraría una falta de progresos desde su llegada e incluso podría poner en riesgo la consolidación del excelente dúo de pilotos.

Croft señaló además que la paciencia de Lewis Hamilton y Charles Leclerc se va agotando: "Cuentan, sin duda, con uno de los mejores elencos de la parrilla. ¿Acaso están ofreciendo a Lewis y a Charles un monoplaza a la altura de su talento?

Probablemente no en este momento. Lewis ha declarado públicamente que está dando lo mejor para ayudar, y estoy seguro de que Charles hace lo propio. No creo que Ferrari ejerza una presión directa sobre Vasseur, pero entre bastidores seguro que le preguntan: 'Fred, ¿cuáles son tus planes para lograrlo?'."

