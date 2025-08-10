Una pista que evoca recuerdos muy especiales para el siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se perfila para regresar al calendario de la competición en un futuro muy cercano. Hamilton atesora grandes vivencias en este circuito y anhela volver a recorrerlo para revivir esos momentos únicos.

El Gran Premio de Turquía no se celebra desde 2021, cuando sustituyó al Gran Premio de Singapur en un calendario alterado por la pandemia. Aquella edición dejó huella en la historia al transformar el panorama deportivo de aquel año.

En 2021 se produjo el regreso del circuito por primera vez desde 2011, en un año marcado por las restricciones del Covid-19 en varias carreras. En esa ocasión, Hamilton obtuvo su séptimo título, igualando un récord, en una carrera afectada por la lluvia.

Recientemente, la Federación Turca de Deportes Automovilísticos (TOSFED) asumió el control de Istanbul Park. Su presidente, Eren Uclertopragi, reveló que se están preparando planes para que Turquía regrese de forma definitiva a la Fórmula 1, superando así el carácter transitorio que tuvo en circunstancias excepcionales.

Jefe del Gran Premio de Turquía: Un firme compromiso para el regreso de la F1

Eren Uclertopragi comentó a Autosport: "Tras haber sido designados por el gobierno como federación hace unos meses, hemos entablado intensas conversaciones con la directiva de la F1 y la FIA.

Existe un sólido compromiso por parte del gobierno para reincorporar a Turquía en el calendario de Fórmula 1 mediante un acuerdo permanente y a largo plazo.

Como es sabido, el calendario de 2026 ya ha sido publicado. Sin embargo, en caso de que alguna carrera se vea imposibilitada por diversos motivos, tenemos la capacidad de acoger el Gran Premio de Turquía.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, no pretendemos organizar un evento sustitutivo puntual; nuestro objetivo es asegurar un puesto fijo en el calendario mediante un contrato a largo plazo."

