Cadillac metería en MUCHOS PROBLEMAS a Checo Pérez

Sergio Pérez podría meterse en grandes problemas si ficha por Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, reveló en el podcast Racing Team una serie de problemas que se daría en caso de que el corredor mexicano regrese a la máxima categoría con el equipo estadounidense.

“Es importante entender que si se da lo de Checo y Cadillac va a ser una gran noticia para México, pero es un proyecto que arranca desde cero, y mucha gente mira a Haas y dice que ellos estuvieron desde el principio en los puntos.

"Eso no va a ser posible con Cadillac, son dos eras reglamentarias muy distintas, y Haas heredaba las piezas de Ferrari y tenía asistencia técnica. No habrá mucho que Cadillac pueda hacer en ese sentido.

"Y esa es una de las preguntas para los pilotos, cuál es la motivación para volver a la F1 con ese contexto tan complicado", informó.

Relacionado: URGENTE: Desde Europa revelan a NOVATO que arruinaría el regreso de Checo Pérez

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!