Mercedes ha confesado cuál es el error que arruinó a Andrea Kimi Antonelli en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Toto Wolff, jefe de equipo, reconoció en Motorsport.com que se equivocaron con una decisión clave que terminó por afectar a su piloto: "Intentamos resolver un problema con la mejora de Imola, una mejora mecánica.

"Y eso puede o no haber resuelto un problema, pero dejó que algo más se colara en el coche, y eso trajo inestabilidad, que básicamente le quitó toda la confianza a los pilotos, y nos llevó unas cuantas carreras poder darnos cuenta de ello.

"Obviamente, también engañados algo por Montreal; piensas que tal vez no es tan malo. Y llegamos a la conclusión de que tenía que quitarse, se quitó, y el coche ha vuelto a su ritmo sólido", reveló.

Relacionado: Mercedes habla ABIERTAMENTE sobre el reemplazo de Antonelli

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!