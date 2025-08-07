close global

Composite of Lewis Hamilton in Ferrari kit in front of the colours of the Italian flag

Hamilton genera reacciones de SHOCK en Italia

Hamilton genera reacciones de SHOCK en Italia

Composite of Lewis Hamilton in Ferrari kit in front of the colours of the Italian flag

Los medio italianos han expresado su veredicto sobre la actuación de Lewis Hamilton en Ferrari, tras un fin de semana en que se dibujaba como una auténtica pesadilla.

Hamilton sufrió no una, sino dos salidas tempranas en la clasificación en Bélgica y Hungría, lo que lo obligó a iniciar las carreras dominicales alejado de las opciones de ganar

El gran problema ha sido la falta de resultados, y que Charles Leclerc lo ha vencido en casi todas las carreras.

Especialmente el tema de los podios, donde el monaguesco ha sido el único que ha podido darle un top 3 a la Scudería.

Hamilton rewarded for Spa masterclass

Los medios no concuerdan sobre Hamilton

La prensa italiana ha mostrado una reacción mixta tras el traslado de Hamilton a Ferrari. Algunos medios exigen un mayor rendimiento del campeón, mientras que otros subrayan las limitaciones del monoplaza.

Este año, Ferrari ha enfrentado un momento complicado con los medios italianos. Varias publicaciones han llegado a afirmar que Fred Vasseur podría ser relevado tras un inicio decepcionante en la campaña de 2025.

Ante tales especulaciones, el director del equipo se vio obligado a desmentir públicamente estos rumores y a criticar el impacto negativo que estaban teniendo en su equipo.

La actualización en la suspensión trasera de Ferrari no aportó mejoras relevantes en el desempeño. Tanto Hamilton como Charles Leclerc siguieron lidiando con las dificultades para dominar el comportamiento de sus neumáticos.

A pesar de las gestas de Hamilton, Leclerc superó una vez más a su compañero, logrando subirse al podio por quinta ocasión en 2025.

