Lo ÚLTIMO sobre la alineación de pilotos de Mercedes 2026

Según el compañero de Andrea Kimi Antonelli, George Russell, los hechos están de su lado y Mercedes no tiene más opción que ofrecerle una extensión de contrato.

Los rumores sobre una posible incorporación de Max Verstappen llevaron al jefe del equipo, Toto Wolff, a silenciar cualquier comentario en ORF, mientras Russell afirma que su lugar está “seguro”.

A pesar de ello, Russell sigue sin tener claridad sobre su futuro. Wolff ha insinuado mantener el actual dúo, pero la confirmación aún está pendiente y la potencial llegada de Verstappen podría influir en la decisión.

El piloto dejó claro que está dando todo de sí y no puede ofrecer más de lo que ya hace.

Enfocarse en el rendimiento

En declaraciones a GPFans, Russell explicó que en este momento no piensa únicamente en la extensión de contrato.

“La verdad es que hoy lo estoy considerando porque me lo preguntan. Durante los últimos meses he reflexionado sobre este escenario. Puedes optar por preocuparte y tratar de asegurar tu futuro lo antes posible, o centrarte en rendir al máximo, lo que a su vez te garantiza el futuro.”

Concluyó afirmando: “No tengo prisa por asegurar mi camino.”

El piloto también resaltó que sus resultados hablan por sí solos y que se merece una renovación contractual. De los 236 puntos que Mercedes consiguió en 2025, 172 provienen del británico.

“No hay motivo de preocupación. Cada escudería cuenta con dos pilotos y, sinceramente, nunca he rendido tan bien. He sido el que más puntos ha sumado para el equipo. Si se examinan los hechos, se concluye que mi puesto está garantizado, por eso no tengo ninguna inquietud”, finalizó.

