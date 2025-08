Hamilton ROMPE EL SILENCIO sobre Verstappen tras el incidente en el GP de Hungría

Lewis Hamilton ha respondido al incidente en el que se vio involucrado junto a Max Verstappen durante el Gran Premio de Hungría de F1.

Según el piloto británico, fue su intervención la que evitó un choque con el piloto de Red Bull.

Aunque ha pasado un tiempo desde aquel suceso, la disputa entre Verstappen y Hamilton volvió a surgir en la carrera húngara. Verstappen intentaba abrirse camino entre los pilotos que aún no se habían detenido, mientras que el neerlandés ya había realizado una segunda parada en pits.

Hamilton no percibió a Verstappen hasta último momento y se vio obligado a salirse de la pista para evitar una colisión. La FIA investigó el incidente y concluyó que no hubo contacto, además de señalar que Hamilton abandonó la pista de manera voluntaria. Finalmente, no se tomaron medidas adicionales.

Ante Viaplay, Hamilton recordó el episodio vivido durante la carrera. El británico admite que apenas conserva recuerdos del momento en que Verstappen le adelantó de forma espectacular, obligándolo a abandonar la pista.

"Para ser honesto, no lo recuerdo bien. Justo al final vi que se aproximaba muy cerca de mi rueda trasera, así que intenté evitar una colisión."

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

