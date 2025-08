FIA anuncia el veredicto FINAL de la batalla entre Verstappen y Hamilton

La FIA ha emitido su veredicto sobre la maniobra de adelantamiento de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría, tras haber sido observado por los comisarios.

Verstappen y Hamilton se disputaron la posición 10 durante la carrera del domingo. Cuando el neerlandés intentó superar a su rival, la estrella de Ferrari se salió de la pista.

Después de acudir a la sala de comisarios tras la carrera, estos decidieron no adoptar medidas adicionales tras revisar el adelantamiento.

Mientras Verstappen fue citado para comparecer ante los comisarios, Hamilton prefirió no asistir a la audiencia y, por tanto, no se presentó para ofrecer su defensa.

El piloto neerlandés defendió su actuación asegurando que tuvo el control total de su monoplaza y afirmando que, incluso, podría haberse quedado más al interior para dejar mayor espacio a Hamilton al salir de la curva.

No obstante, dado que Hamilton se salió de la pista, Verstappen optó por aprovechar al máximo el trazado, incluyendo la salida.

El representante de Hamilton confirmó que no hubo contacto entre ambos coches y explicó que el siete veces campeón decidió abandonar la pista por su propia voluntad.

Al no haberse producido ningún choque, los comisarios concluyeron que el incidente no constituía un acto de forzar a otro piloto a salir de la pista, pese a lo arriesgada de la maniobra, por lo que no se tomaron medidas adicionales.

Verstappen se libra de sanción en el Gran Premio de Hungría

En su entrevista posterior a la carrera con Sky Sports, Hamilton no mostró preocupación por el incidente y, al ser preguntado sobre la maniobra de Verstappen, comentó: "Para ser honesto, no lo recuerdo con claridad."

Verstappen expresó su molestia por haber sido citado ante los comisarios tras la carrera, al considerar que su adelantamiento no presentaba ningún problema.

"Me resulta decepcionante tener que comparecer nuevamente ante los comisarios después de la carrera. Deberían analizarlo en tiempo real, ya que no entiendo por qué tenemos que pasar por este proceso. Me acerqué tanto a su coche que lo sorprendí y, como consecuencia, se salió de la pista. No sé qué está pasando", afirmó.

Ambos pilotos tuvieron un Gran Premio de Hungría poco satisfactorio, ya que terminaron en la novena y duodécima posición respectivamente, brindándoles un respiro necesario de cara a la pausa de verano.

