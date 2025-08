Max Verstappen dejó una declaración en la que demuestra el desastre de Red Bull Racing sin Sergio Pérez.

La escudería atraviesa un momento complicado y el propio piloto admite a De Telegraaf que, a este ritmo, es difícil imaginar otra victoria en lo que resta de la temporada: "La posibilidad de ganar otra carrera este año, no, tal y como las cosas están, no lo veo posible. No puedo hacer nada para cambiarlo; enfadarme no hará que el coche vaya más rápido.

"Sabíamos que este fin de semana no iba a ser el mejor, pero lo vivido superó nuestras peores expectativas. He pasado más tiempo fuera del top 10 que compitiendo en él. Aunque alcanzar Q3 fue un punto a favor, para nosotros no es suficiente. Durante todo el fin de semana nada funcionó bien. En ciertos momentos, la configuración del coche estaba razonable, pero yo perdía totalmente el agarre.

"Esto me impedía atacar las curvas, acelerar a fondo y, en resumen, terminaba patinando. No espero que la situación se revierta de repente en la carrera. Se trata de un problema fundamental. Hemos probado muchas soluciones, pero ninguna ha dado resultado. Por supuesto, tenemos algunas ideas sobre el origen y posibles soluciones, pero no podemos revelarlas ahora.

"Tendremos que analizarlo todo detenidamente. Al fin y al cabo, no duele tanto, ya que mi objetivo no es luchar por el campeonato. Lo que buscas es capturar algún gran momento cada fin de semana. Por ejemplo, la semana pasada en Spa, gané la carrera sprint, pero en esta ocasión todo se está trazando a la perfección: una diferencia de un segundo en cada vuelta, y ahora apenas 0,35 segundos.

"Es desconcertante. Sin embargo, lo que hagan los demás no me preocupa; tengo mis propios problemas, y eso basta", comentó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

